Calcio, Ligorna: continua l’avventura in biancazzurro per Filippo Atzori

Genova. Dopo le conferme di Botta e Scannapieco, il Ligorna annuncia il rinnovo di un altro senatore della squadra: il portiere Filippo Atzori.

Classe 2003, Atzori è cresciuto nelle giovanili del Genoa prima di approdare al Ligorna. Nel giro della prima squadra biancazzurra dal gennaio 2019, il giovane estremo difensore ha esordito in Serie D nel dicembre dello stesso anno a 16 anni appena compiuti e da allora si è reso protagonista di una crescita costante e continua.

Nonostante la giovane età sono 68 fin qui i “gettoni” raccolti in Serie D con la casacca biancazzurra, senza dimenticare la stagione da titolare in Eccellenza che ha visto il Ligorna tornare subito in Serie D.

Queste le parole di Filippo Atzori: “Sono entusiasta e non vedo l’ora di continuare un altro anno con il Ligorna. Ringrazio il presidente e il direttore per la fiducia datami in questi anni. Un nuovo stimolo è sicuramente l’arrivo del nuovo mister, con il quale ho già avuto opportunità di parlare e mi sono trovato molto bene fin da subito. Non vedo l’ora di levarmi ulteriori soddisfazioni con la squadra”.