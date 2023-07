Calcio, l’Angelo Baiardo punta sulla linea verde: ecco sette giovani new entry

Genova. Presentazione in grande stile per i nuovi acquisti targati Angelo Baiardo. La compagine della presidentessa Cristina Erriu, ha svelato i nomi degli innesti che andranno a rinforzare la rosa guidata dal neo tecnico Savio Amirante. Spazio alla linea verde, dopo gli addii dei vari senatori Merialdo, Ungaro, Romei, Giambarresi e di Momo Keita e D’Amora.

Simone Galleri, attaccante Leva 2001; Michi Colamorea terzino Leva 2002, che ritorna al Baiardo dopo prestito al Molassana; Gustavo Grigò trequartista, Leva 2004, che ritorna dopo la parentesi alla Voltrese. Alessio Demattei, classe 1991, centrocampista; Eros Grani, Leva 1999, terzino sinistro. Federico Bongiorni, portiere Leva 2004 dalla Sestrese, ma di proprietà del Ligorna, e Francesco Bagnato, classe 2000, centrocampista dal Rivasamba.

“Abbiamo voltato pagina con alcuni giocatori – spiega la numero uno Cristina Erriu – perché era arrivato il momento di separarci. Li ringraziamo per quello che hanno dato e ora si riparte. Abbiamo puntato sulla conferma dei nostri giovani, arricchendo la squadra con innesti importanti e con i quali poter aprire un ciclo. Puntiamo a un campionato tranquillo, cercando di toglierci più soddisfazioni possibili”.

Le fa eco il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi: “Voglio ringraziare chi è andato via, e accogliere i nuovi augurando loro il meglio. Abbiamo operato tanto sia in entrata che in uscita, e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Il nostro obiettivo è ben figurare, ce la metteremo tutta”.