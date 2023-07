Mahmoud ucciso con almeno tre colpi e poi gettato in mare. L’ultimo avvistamento domenica

Genova. Non una sola ferita, ma almeno tre: oltre a quella al cuore, anche una alla stomaco e una al fegato. L’autopsia effettuata sul cadavere privo di testa e mani rinvenuto al largo delle acque di Santa Margherita Ligure la sera di domenica conferma che Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, 19enne egiziano, è stato ucciso con un’arma appuntita, qualcosa di simile a un punteruolo o a uno stiletto, con cui è stato colpito diverse volte.

Il suo corpo è poi stato scaricato in mare, e non è ancora chiaro se testa e mani siano state recise dal suo assassino (o dai suoi assassini) per ritardare il più possibile l’identificazione, o se possa essere stata l’elica di una barca a mutilare il cadavere. Questa ipotesi sembra sempre più remota, però, tenuto conto dei tagli netti delle amputazioni all’altezza dei polsi e del collo.

Le indagini sulla morte del ragazzo, arrivato in Italia nel 2021, ancora minorenne, e stabilitosi a Genova, vanno avanti febbrilmente, e gli inquirenti procedono su più direttrici. Da un lato la necessità di ricostruire gli ultimi giorni di vita di Abdalla, che lavorava come aiuto barbiere in un salone di Sestri Ponente dopo una breve esperienza in via del Campo, dall’altro quella di identificare la cerchia di amici e conoscenti che frequentava e che potrebbero fornire elementi utili a capire se fosse finito in giri pericolosi, magari per questioni di droga o di soldi.

C’è poi il filone prettamente “tecnico”: il ragazzo, stando a quanto accertato dal medico legale Davide Bedocchi, che ha effettuato l’autopsia, sarebbe stato ucciso tra domenica e lunedì, e il corpo è stato ritrovato lunedì sera. Gli elementi raccolti dai carabinieri del nucleo investigativo, che indagano sull’omicidio, confermano che nel pomeriggio di domenica il ragazzo era ancora vivo. E dunque, dove e quando è stato ucciso? E da dove, e come, il corpo è stato gettato in acqua? Da una barca, da un molo, da una spiaggia? E ancora le mutilazioni, a quando risalgono? Moltissimi gli interrogativi cui devono rispondere gli inquirenti.

Sui social, TikTok e Instagram, sono intanto comparsi video da parte degli amici del ragazzo, che invocano giustizia e annunciano: “Organizzeremo un raduno per ricordarlo”. E sempre sui social le amicizie più strette lanciano appelli a chiunque abbia “visto Mahmoud tra sabato e domenica”, che è poi anche quello che stanno cercando di ricostruire, per vie ufficiali, gli investigatori. Che in queste ore stanno raccogliendo elementi proprio dalla cerchia degli amici del ragazzo e tra i colleghi di lavoro, analizzando allo stesso tempo le immagini dei sistemi di video-sorveglianza di Santa Margherita, Chiavari e Lavagna in cerca di indizi utili.