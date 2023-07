Ucciso, mutilato e poi gettato in mare: il giallo della morte di Mohamed. Gli amici: “Sino a 20 giorni fa stava bene”

Genova. Ucciso con un colpo al cuore sferrato da un oggetto compatibile con un punteruolo, lungo e appuntito. Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, 19 anni, non è morto per una tragica fatalità né per un incidente: è stato un omicidio, compiuto da qualcuno che gli ha poi tagliato testa e mani e ha abbandonato il corpo in mare.

La conferma è arrivata dall’autopsia svolta dal medico legale Davide Bedocchi. Analizzando i resti trovati lunedì sera – il corpo mutilato al largo di Santa Margherita, le mani alla foce dell’Entella e su una spiaggia di Chiavari – ha individuato un foro nel cuore che nulla ha a che vedere con l’impatto con l’elica di una imbarcazione, come inizialmente si supponeva. E così i carabinieri del nucleo investigativo genovese, coordinati dal procuratore capo Nicola Piacente e dal sostituto Daniela Pischetola, devono adesso gestire un fascicolo che era stato inizialmente aperto con l’ipotesi di reato di omicidio di fatto per formalità, ma che si rivela invece tale. E le domande si moltiplicano: che cosa è successo a questo ragazzo di origini egiziane arrivato in Italia nel 2021, quando aveva ancora 17 anni? Dove e come ha trascorso gli ultimi giorni prima della morte? Soprattutto, che cosa potrebbe avere fatto per morire in modo così atroce?

Le condizioni in cui è stato trovato il corpo – senza testa, di cui ancora non si è trovato traccia, e senza mani – lasciano pensare che qualcuno, dopo averlo ucciso, abbia cercato di ritardare il più possibile l’identificazione. E di fatto sono parzialmente riusciti nell’intento, perché se le mani, è stato accertato, appartengono ad Abdalla, per il corpo deve ancora arrivare l’ufficialità, fornita soltanto dalla comparazione genetica. Una formalità, perché sembra ormai ovvio che i resti siano i suoi. E le reazioni hanno già iniziato ad arrivare. Il fratello, che vive in Lombardia, si è presentato spontaneamente ai carabinieri per chiedere informazioni. Su TikTok gli amici hanno condiviso video in cui chiedono giustizia: “Sarà il conto più caro che pagheremo nella vostra vita – si legge in uno dei video postati sulla piattaforma – Mohamed è stato ucciso, non è stato un incidente, aveva solo 19 anni e stava cercando di tirarsi su una vita”.

Ancora: “Sino a 20 giorni fa stava bene, l’hanno visto in zona, è uscito con alcuni amici. Perché dire che era sparito da mesi? – chiede un altro amico – Mohamed non aveva precedenti penali, era un ragazzo pulito, sorridente. Faceva il parrucchiere e lo ricordano tutti così”. Stando a quanto accertato dagli inquirenti il ragazzo lavorava effettivamente per un barbiere di via del Campo, nel centro storico. Stava portando avanti il percorso di inserimento lavorativo iniziato nell’ambito di uno dei progetti di autonomia del Comune. Con il compimento della maggiore età, però, era scivolato fuori dalle maglie istituzionali. Per capire chi lo abbia ucciso, e perché, è dunque fondamentale ricostruire gli ultimi mesi della sua vita, e su questo si stanno concentrando gli inquirenti.