Biodiversità e tutela del mare, al via il progetto del Parco del Beigua: c’è anche lo snorkeling didattico

Arenzano. Prende il via da Arenzano la nuova edizione di Beigua in Action!, il programma di educazione e sensibilizzazione ambientale sui temi del marine litter del Parco del Beigua, finanziato dalla Regione Liguria.

Il mare, la ricchezza della sua biodiversità e le azioni da mettere in campo per ridurre l’inquinamento sono i temi su cui si focalizzano le iniziative in calendario nei prossimi giorni lungo la Riviera del Beigua, continuando il percorso educativo della prima edizione del progetto, che proprio in questi giorni si è completato con la mostra fotografica esposta fino a martedì 18 luglio presso lo IAT di Arenzano.

Il primo appuntamento in programma è venerdì 14 luglio alle ore 21 presso la terrazza sul porto sul lungomare De Andrè di Arenzano con l’incontro “In barca fai la tua parte – fondali puliti” a cura della biologa marina del Parco in collaborazione con il Porto di Arenzano e il Comune. Sono invitati a partecipare diportisti e proprietari di barche, turisti e residenti che potranno così conoscere il Santuario dei Cetacei e le meravigliose specie che ospita, oltre a imparare quali sono i comportamenti corretti da tenere durante le crociere in mare per minimizzare i rifiuti plastici e smaltirli correttamente. Un secondo appuntamento verrà programmato nel mese di agosto anche a Varazze.

Da mercoledì 19 luglio prenderà il via lo snorkeling didattico, sei appuntamenti gratuiti sulle spiagge di Arenzano, Cogoleto e Varazze: insieme agli esperti del Parco affronteremo temi diversi, dalla biologia marina agli effetti del marine litter e di altre forme di inquinamento sulla salute dei nostri mari.

L’iniziativa, che inizierà alle ore 10 e terminerà alle ore 12, è aperta ad adulti e bambini (i minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto che deve rimanere presente per tutta la durata dell’attività). I partecipanti devono essere abili nuotatori e avere la propria maschera con boccaglio, facoltative muta e pinne. L’attività verrà svolta in parte in mare in parte in spiaggia, necessario essere dotati di crema solare. È obbligatoria la prenotazione on-line entro le ore 18 del martedì precedente. In caso di maltempo o mare mosso le attività verranno annullate o rinviate in base alla disponibilità degli operatori.

Il primo appuntamento in programma è a Varazze presso gli stabilimenti balneari comunali “Beachcletta” il 19 luglio (replica il 9 agosto); seguiranno poi Arenzano presso stabilimenti comunali “Marina Piccola” il 26 luglio (replica il 16 agosto) e Cogoleto presso gli stabilimenti comunali “Chiosco18” il 2 agosto (replica il 23 agosto).