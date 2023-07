Bimbo morso da cane, al Gaslini in elicottero per evitare le code. Rapallo e Cavi, gravi due centauri

Genova. Siamo in estate e la popolazione in Riviera è ormai raddoppiata; purtroppo raddoppiano anche le richieste di soccorso sia per motivi clinici, e il caldo gioca un ruolo importante, sia per traumi dovuti in gran parte ad incidenti stradali, segnaliamo i più gravi, ma non solo.

A Santa Margherita Ligure in via Garibotti, quartiere di San Siro, alle 18.30 circa, un cane ha morso un bambino di quattro anni che non conosceva, procurandogli una ferita. E’ intervenuto il 118 con la Croce Rossa di Santa Margherita e, dopo averlo disinfettato e medicato, si è deciso di inviare il paziente all’istituto Gaslini in codice giallo per accertamenti. A causa del traffico, sempre caotico in autostrada e di conseguenza sulla via Aurelia, si è deciso di far intervenire l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Genova che, col supporto dei colleghi di Rapallo, ha preso il bimbo a bordo assicurando un rapido trasferimento.

Alle 17.30 a Rapallo, in via Santa Maria del Campo, in un incidente tra moto e auto, ha avuto la peggio il motociclista, un diciottenne, trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna. E’ intervenuto il 118 con l’automedica Tango-2 e i Volontari del soccorso di Sant’Anna. Sul posto anche la polizia urbana per i rilievi del caso.

E più o meno alla stessa ora lungo la via Aurelia a Cavi di Lavagna un altro scontro tra moto e auto con l’intervento del 118 con l’automedica Tango-1, la Croce verde di Lavagna. Il centauro, 33 anni, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto i carabinieri per stabilire dinamica ed accertare le responsabilità.