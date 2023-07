Bimbo di due anni azzannato al volto da un pitbull: è in gravi condizioni al Gaslini

Genova. Un bambino di due anni è in gravi condizioni all’ospedale Gaslini dopo essere stato azzannato al volto da un cane di razza pitbull. È successo nel primo pomeriggio a Vallecrosia, nell’Imperiese.

A riportare la notizia è il quotidiano online Riviera24. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, il bimbo era in casa insieme al cane e alla mamma. All’arrivo del padrone del pitbull, il piccolo gli sarebbe corso incontro. A quel punto l’animale lo ha aggredito, mordendolo al viso.

Sul posto sono intervenuti la Croce Azzurra di Vallecrosia e l’automedica di Imperia. Il piccolo è stato portato in elicottero al Gaslini in codice rosso, il più grave. Poco dopo il suo arrivo è stato immediatamente trasferito in sala operatoria per essere sottoposto a intervento chirurgico: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.