Biennale di Genova, premiata l’artista internazionale Camilla Ancilotto

Genova. Fine settimana genovese dedicato all’arte contemporanea con la quinta biennale di Genova, esposizione internazionale d’arte Contemporanea a cura di Mario Napoli, Flavia Motolese e Andrea Rossetti.

La città si colora, il titolo della manifestazione che ha coinvolto oltre duecento artisti provenienti da nazioni diverse, in esposizioni e premiazioni, con la partecipazione di danzatori e musicisti che si sono esibiti in suggestive performance nelle storiche sedi del capoluogo ligure.

Tra loro, Camilla Ancilotto, artista di fama internazionale apprezzata in tutto il mondo per le sue opere interattive e preziose realizzate con prismi rotanti che raccontano la natura, l’arte antica ed il mito. Per la manifestazione genovese, Ancilotto ha esposto alcune opere della collezione Ab Ovo, ispirata al gioco del Tangram ed ha ricevuto il premio della giuria.

Con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana di Genova e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune e Camera di Commercio di Genova, con la manifestazione ha aperto i battenti con una cerimonia di inaugurazione e di consegna degli ambiti riconoscimenti.

“Tornare a Genova con la mia arte mi emoziona moltissimo – ha affermato Ancilotto durante il ritiro del premio, accompagnata dalla sua curatrice Marianna Martucci – Vorrei dedicare questo premio ai miei figli che sono la mia gioia e il mio orgoglio. Ringrazio mia Madre per i valori di tenacia e spirito di sacrificio che mi ha trasmesso fin da bambina. È proprio su queste basi che ho dato forma ai miei sogni, che sono l’essenza della vita. Nei prossimi giorni sarò negli Stati Uniti per partecipare ad altre manifestazioni dedicate all’arte contemporanea. Il premio che ricevo lo voglio considerare un portafortuna per questa nuova avventura”.

Reduce dalle recenti esposizioni presso Bulgari a Roma e l’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo Tra i prossimi appuntamenti di Camilla Ancilotto, infatti, vi sono: Hamptons Fine Art Fair di New York in luglio e la Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea Miami Art Basel il prossimo dicembre.

Camilla Ancilotto è stata premiata dalla giuria composta da: Antonio D’Argento critico d’arte, Milena Mallamaci architetto, Sarvenaz Monzavi art curator, Flavia Motolese critico d’arte, Giuditta Napoli designer, Mario Napoli presidente SATURA, Mario Pepe critico d’arte, Andrea Rossetti critico d’arte, Silvio Seghi critico d’arte, Yiyi Wang artista.

L’idea della manifestazione nasce dieci anni fa. “Creare un circuito diffuso sul territorio, portando l’arte contemporanea a contaminare la città e trasformare Genova nel teatro di uno degli eventi nazionali più completi sullo stato dell’arte contemporanea, capace di inserirsi in un più vasto contesto europeo, il pensiero di Mario Napoli, che ha ringraziato le istituzioni che hanno sostenuto la manifestazione per la sua idea progettuale: una città che si pone come centro di sperimentazione e la capillarità di un evento che contribuisce a rendere Genova viva e attrattiva.

La scommessa ormai vinta degli organizzatori era quella di far diventare la Biennale uno degli appuntamenti principali per l’arte contemporanea a Genova, una vetrina d’eccellenza in grado di interessare un pubblico sempre più ampio e di animare la città con un ricco programma di eventi, non solo espositivi.

La Biennale, come ha spiegato Flavia Motolese co-curatrice dell’evento, “si è sempre posta come impegno, oltre a valorizzare le ricerche del contemporaneo o scoprire nuovi talenti, quello di avere una progettualità responsabile che guarda in avanti e non si limita al già fatto. Recepisce le energie che arrivano da artisti di tutto il mondo e le amplifica generando connessioni virtuose. Le centinaia di adesioni con cui gli artisti hanno risposto all’open call sono la dimostrazione del fascino e delle potenzialità di Genova, oltre che della scelta vincente di aver creato una struttura inclusiva che permette di dare stessa visibilità a tutti gli artisti chiamati a intervenire all’esposizione internazionale, premiando la qualità”.