Barriere antirumore, il comitato resta sulle barricate: “Informazioni frammentate e cronoprogramma sempre rimandato”

Genova. “Il problema esiste dal 2019, la prima zona colpita è stata Bolzaneto, le istituzioni sono ben consapevoli del disagio che i cittadini stanno vivendo, ci sono state diverse interlocuzioni, tra cui riunioni, commissioni, interrogazioni e tavoli, nel frattempo, tra cittadini e istituzioni. Si ha sensazione che si scopra improvvisamente il problema”.

Questo il commento del “Comitato Barriere antirumore Genova”, in commento alla discussione che nei giorni scorsi è tornata in consiglio regionale. “Per ammissione di Gratarola, nella riunione in Regione, si riconosce che il danno per la salute può esserci. Lo sapevamo già – osservano – Nell’immediato, oltre a vedere il problema, le Istituzioni che soluzioni propongono ai cittadini? Non fra un anno o due, adesso. Ci aspetteremmo risposte solerti sulle cose che non sappiamo, invece di ribadire quelle che sappiamo già molto bene”.

Sono tante le domande che i cittadini pongono ancora una volta alle istituzioni: “I cronoprogrammi slittano continuamente, mese dopo mese, da, ormai, anni. A che punto sono i progetti? Il collaudo di Rivarolo è stato fatto, i risultati? Quale calendarizzazione è prevista per il prossimo cantiere? Dove sarà? Non esiste ancora una programmazione attendibile per questi lavori? Le barriere a Rivarolo sono state installate da 1 anno, è possibile che non ci sia ancora un progetto pronto per essere messo in opera altrove?”.

“Le informazioni continuano ad essere frammentarie, poco precise e aleatorie, non è più possibile, dopo tutto questo tempo, cercare di trovare giustificazioni plausibili – sottolineano – I cantieri a Rivarolo sono stati realizzati principalmente la notte, chiusure effettive giornaliere, sul tratto A7, non ci sono mai state. Che impatto può avere un cantiere sulla viabilità la notte? Non è possibile trovare un compromesso con cantieri agili e mobili per non bloccare il traffico nelle ore diurne?”.

“Dall’inizio della sventura, per la disinstallazione delle barriere, è un continuo rimpallo di responsabilità, riunioni, commissioni, cronoprogrammi e, oggi, siamo sempre allo stesso punto, dopo 4 anni. Inaccettabile. I quesiti e le non risposte rimangono tanti, troppi, abbiamo più volte chiesto, come cittadini, in tutti i modi possibili, al presidente Toti e al sindaco Bucci, di rendersi disponibili per una effettiva e concreta interlocuzione con Autostrade e Ministero, affinché si velocizzino il più possibile procedure e calendarizzazione lavori. Ad ora siamo ancora in attesa di un loro cenno – concludono – Evidentemente il tanto acclamato “Modello Genova” rimane una chimera per i tanti quartieri della città colpiti dal problema delle barriere”