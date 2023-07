“Bari 905 km, Lecco 206”, i cartelli autostradali diventano sfottò per le trasferte della Samp

Genova. Strani cartelli sono comparsi in questi giorni in Valbisagno: le indicazioni autostradali, infatti, riportano nuove città come Bari, distante 905 chilometri, Lecco 206, e Bolzano 404. Ma non è responsabilità dell’ipotetico addetto alla cartellonistica dopo un colpo di caldo, ma bensì una nuova trovata per portare avanti l’eterno sfottò tra tifoserie.

Le città indicate, infatti, non sono altro che le destinazioni delle trasferte che la Sampdoria dovrà affrontare nella prossima stagione di serie B, dopo la retrocessione patita lo scorso anno calcistico. E con ogni evidenza sotto questo scherzo c’è lo zampino di qualche zelante tifoso rossoblù.

I cartelli fake sono in realtà adesivi che sono stati attaccati sopra i cartelli verdi delle indicazioni autostradali, e riproducono abbastanza fedelmente carattere tipografico e palette da sembrare veri ad un occhio meno attento. Certo, essere sul Lungobisagno e trovarsi le indicazioni per Bari potrebbe essere spiazzante, ma tutti i lunghi cammini incominciano con un passo.