Azzurri in finale per il quinto posto: battuto il Montenegro

Fukuoka. L’Italia conquista la finale per il quinto posto che andrà a giocarsi sabato 29 luglio alle 16.30 locali (le 8.30 italiane). Dopo un inizio contratto gli azzurri si sciolgono e passano i montenegrini che erano stati in vantaggio 2-1. Tripletta di Damonte. Reazione immediata dopo la sconfitta contro la Serbia ai quarti di finale, con la difesa blindata e la giusta intensità che possono guidarci verso gli ambiti traguardi internazionali. Ora si deve onorare al meglio il torneo mondiale contro la Francia.

Il tabellino:

Montenegro – Italia 6-10

Montenegro: Andric, Macic, Perkovic 3, Averka 1, Vujovic, Popadic, Vidovic, Radovic Duro, Ukropina 1, Spaic, Matkovic, Radovic 1, Tesanovic. All. Gojkovic

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 1, Damonte 3, Marziali 1, Velotto 1, Cannella 1 (rig.), Renzuto Iodice, Echenique 1, N. Presciutti, Bruni L. 1, Di Somma E. 1, Condemi, Nicosia. All. Campagna

Arbitri: Alexandrescu (Rou), Kovacs-Csatlos (Hun)

Note: parziali 1-1, 1-3, 2-3, 2-3. Uscito per limite di falli Presciutti (I) a 2’50 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Montenegro 3/10 + un rigore e Italia 3/10 + un rigore. Del Lungo (I) para un rigore a Ukropina a 4’20 del terzo tempo. In porta Tesanovic (M) e Del Lungo (I).

Il commento di Sandro Campagna: “Abbiamo passato due giorni altalenanti. Da una parte la delusione per la sconfitta ai rigori dall’altra la voglia di rivalsa. Oggi i ragazzi l’hanno dimostrata. Se non sbagliavamo tanto all’inizio in attacco potevamo chiudere il tabellino con un divario più pesante. La difesa è stata eccezionale. Ora bisgona reagire e non farsi sopraffare dallo scoramento. Dobbiamo credere ai nostri mezzi che sono elevati, e le qualità umane che hanno i ragazzi sono certo faranno la differenza nel futuro già a cominciare dall’Euroepo in Israele a gennaio. Ora voglio vincere anche la finale per il quinto posto per onorare al meglio questo torneo. Se riusciamo ad arrivare in fondo senza esser mai stati sconfitti nei tempi regolari penso sarebbe un record”.

Il commento di Luca Damonte: “Abbiamo reagito tutti male alla sconfitta contro la Serbia. Volevamo arrivare fino in fondo, ma ci siamo promessi che lo faremo bene anche se non tra le prime quattro. Oggi abbiamo dato un bel segnale ritrovando i nostri meccanismi soprattutto in difesa. Per me che ho sbagliato anche i rigore decisivo, il contraccolpo è stato più pesante. Ora bisogna dimostrare di chiudere bene il torneo”.

Il commento di Edoardo Di Somma: “Siamo scossi ancora dal risultato dell’altro ieri, ma oggi abbiamo dimostrato che quando c’è il giusto atteggiamento possiamo giocarcela con tutti. Vogliamo arrivare quinti perché siamo una grande squadra ed è l’obiettivo minimo. Poi testa bassa e occhio verso i prossimi appuntamenti per cercare di centrare la qualifica olimpica il prima possibile”.

La cronaca, riportata da Federnuoto.it. Subito incredibile chance in controfuga di Echenique che parte solo e tira a lato di Tesanovic. Presciutti esce per fallo grave e il Montenegro passa con tiro a schizzo dal lato di Averka. Di Somma prende fallo grave e stavolta col mancino è Damonte che pareggia (1-1). Sei extraplayer falliti per parte, poi l’incredibile chance di Cannella che non trova la rete con la porta sguarnita e Tesanovic che compie due miracoli di seguito sulla ribattuta. Azzurri imballati davanti con 1/5 in extraman.

Il portiere del Brescia si esalta ancora su Presciutti e su Renzuto (palo). Al quinto minuti si sblocca il punteggio con l’ottimo movimento di Perkovic che elude la difesa azzurra si gira e segna il 2-1. Sempre dal centro finalmente un lampo di Bruni pareggia i conti, con il dieci toscano che trova la beduina di classe (2-2). L’Italia sfrutta il controfallo montenegrino e, sulla successiva superiorità, il Chalo si mette in proprio e sforna l’assist in più per Velotto che gira facile il 3-2 e primo vantaggio azzurro. L’Italia si scioglie e trova la bella rete di Damonte con lob perfetto da fuori che porta gli azzurri al doppio vantaggio.

Averka commette fallo grave al centro e Cannella trasforma il penalty del 5-2. Poi Del Lungo blinda la porta con gli avversari che hanno il 17% di prolificità in attacco. L’Italia allunga con Di Fulvio (tiro a schizzo), ma il Montenegro accorcia col mancino Radovic che sfrutta stavolta un doppio extraman (3-6).

Del Lungo para anche un rigore all’otto balcanico, che però lo buca nell’azione successiva con un missile dal perimetro (4-6). I giallorossi sbagliano l’ottavo uomo in più e allora dall’altra parte Di Somma riceve l’assist perfetto di Echenique e spinge dentro il nuovo +3 (4-7).

Damonte on fire si mette in proprio per il nuovo massimo vantaggio. Il Montenegro passa con Perkovic (bis) che sblocca in suoi in superiorità (3/9). Si resta 8-5 con le squadre che sciupano un paio di buone chances in extraman. Poi Marziali è un’anguilla elude la marcatura al centro e timbra il 9-5 dal centro mettendo ancora a distanza di sicurezza gli avversari. Sempre dal centro Perkovic (tris) è un leone e gira il 6-9 in un amen. Echenique a due minuti dalla fine, si trova un pallone a centrovasca e dalla spazzatura tira fuori un tiro gioiello tanto bello quanto efficace. Il 10-6 dell’italoargentino mette una pietra tombale sul match.