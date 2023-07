“Avete fatto ammazzare Ugo”, a Quezzi scoppia il caso sul cinghiale mascotte del quartiere

Genova. Lo avevano chiamato Ugo, proprio come il cinghiale “coccolone” che frequentava le strade e i sentieri del Righi una decina d’anni fa. Lui abitava a Quezzi, sulle alture della Valbisagno, e come il suo omonimo era diventato la mascotte di un intero quartiere, bazzicando sempre dalle parti di piazzetta Pedegoli, laddove la città incontra la campagna. Una convivenza che sembrava tutto sommato pacifica e senza problemi. Almeno fino a qualche giorno fa.

A lanciare l’allarme è stata Monica Casti, residente della zona e iscritta al gruppo Facebook Sei di Quezzi se…: “Ugo, bel cinghialotto che dormivi nelle aiuole di via Macchia, che facevi colazione al bar, che chiedevi cibo con quegli occhiotti languidi… Non creavi problemi a nessuno, eppure qualche malvagio ha voluto che tu ci lasciassi. Auguro a quel qualcuno tanto bene, auguro tanto bene a chi ha fatto portare via a morte certa il cinghialotto Ugo, mascotte di Pedegoli”.

E così a Quezzi si è aperto un vero e proprio caso, che tiene banco da due giorni nei luoghi d’incontro reali e in quelli virtuali. La versione vociferata è questa: qualcuno avrebbe chiamato la polizia locale per far catturare Ugo, che di conseguenza sarebbe stato preso in consegna dalla vigilanza faunistica e abbattuto. Da quanto risulta ai vigili urbani, è arrivata effettivamente una segnalazione dalla zona, ma per un ungulato già morto, mentre altri sette piccoli esemplari sarebbero stati avvistati e lasciati andare. Inesorabile la rabbia esternata da alcuni cittadini: “infami”, “disumani”, “bestie”, “auguriamo a voi la stessa cosa”. Come sia andata davvero non è ancora chiaro.

Come ricordano altri commentatori, però, Ugo era una presenza fissa anche perché c’era chi gli lasciava quotidianamente cibo, contravvenendo all’ordinanza del Comune che stabilisce multe fino a 500 euro per i trasgressori. Una pratica vietata e fortemente sconsigliata da tutti gli esperti, oltre che dagli stessi animalisti, perché abitua i cinghiali all’ambiente urbano esponendoli a tutti i rischi del caso. Compresa l’eventualità di essere catturati quando diventano un pericolo per l’incolumità pubblica.

La questione dei cinghiali è stata affrontata di recente nel consiglio municipale della Bassa Valbisagno. Tra le maggiori criticità evidenziate ci sono i raid notturni nelle strade collinari, coi bidoncini dell’umido che finiscono spesso rovesciati dagli ungulati ormai avvezzi a cercare cibo in città. Per ovviare all’inconveniente alcuni contenitori sono stati agganciati a una colonnina metallica che al momento sembra sufficiente per risolvere il problema, ma molte vie non sono state ancora attrezzate. “Ci stiamo lavorando con Amiu, dobbiamo accelerare”, ha ammesso il presidente Angelo Guidi.

Il caso di Ugo, cinghiale mascotte di Quezzi forse “tradito” da un nemico umano, riporta alla mente quello della mamma cinghiale che era stata trafitta da una freccia nello stesso quartiere. Gli abitanti, guidati dall’attivista Massimo Di Silvestro, si erano mobilitati per salvarla, chiamando due veterinari e restituendole la libertà.