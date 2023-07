Autotrasporto, Aspi conferma i 70 milioni di ristori: le richieste della Fai Liguria

Genova. Nella giornata di ieri si è svolto un incontro in Regione Liguria tra associazioni di autotrasporto e Aspi per fare il punto sulle modalità dei ristori. Aspi ha raccolto le proposte delle associazioni e conta in tempi brevi di definire le modalità dei ristori.

Sono stati confermati i 35 + 35 milioni per il 2022 e 2023 oltre a eventuali residui sul cashback nazionali che serviranno a coprire il 2024.

“Come Fai Liguria abbiamo chiesto di definire al più presto i formulari e le eventuali procure per i soggetti titolati, in modo che le aziende possano iniziare a inserire i dati – spiega l’associazione in una nota -. L’obiettivo è iniziare a settembre a caricare le istanze sulla piattaforma Aspi per concludere a fine novembre, per lasciare dicembre per il check ed le erogazioni di Aspi.

“Rispetto alle modalità potrebbe essere prevista una deroga che consenta un inserimento semplificato di dati per quelle imprese che abbiano targa con associato un apparato telepass; in questo caso infatti potrebbe essere esclusa la necessità di allegare in upload i documenti di trasporto e di avvenuta consegna/ lettera di vettura o pagamento. Viene richiesta di specificare la nazionalità del veicolo”.

“I ristori verranno applicati nel caso di transito in entrata o uscita da uno dei 21 caselli delle tratte autostradali citate nel Protocollo per la Liguria, firmato ad inizio giugno dalle varie parti in causa”.

La Fai Liguria “ha inoltre chiesto di prevedere modalità specifiche per trasporti eccezionali (5 volte il ristoro), per i trasporti ro-ro ( considerati i tempi di realizzazione di una missione) e per i trasporti multipli (comunque non più di due ristori in un giorno). In caso di una missione con più bolle di consegna vale comunque la soluzione di due ristori al giorno. È stato chiesto quindi di applicare una forbice di 5 giorni sull’effettivo transito autostradale della missione”.

Questi provvedimenti saranno validi per tutte le imprese europee, escluse le extraeuropee. Aspi al termine dell’incontro si è presa l’impegno di dare riscontro in breve tempo alle varie richieste dell’associazioni di autotrasporto.