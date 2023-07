Autostrade, cantieri e veicoli in avaria: code fino a sette chilometri su A7, A10 e A26

Genova. Alle ore 11:15 circa, sulla A10 Genova-Savona, in corrispondenza del bivio con la A26 Genova Pra’-Gravellona Toce, si registrano sette chilometri di coda in direzione di Savona e tre chilometri di coda in direzione di Genova.

La causa, spiegano da Aspi, un veicolo in avaria – ora rimosso – che si è fermato sulla A26 all’altezza del km 2,6 verso Gravellona Toce. Sulla A26 in direzione nord, appunto, si registrano altri tre chilometri di coda tra Pra’ e Masone.

Una mattinata difficile dunque dopo una domenica pomeriggio altrettanto complicata per via dei rientri, sulla rete autostradale. Anche perché sulla A7, tra Bolzaneto e Busalla in direzione nord, ci sono altri quattro chilometri di coda per una riduzione di carreggiata dovuta ai cantieri.

Code e rallentamenti anche sul nodo autostradale genovese, per traffico intenso, sulla A10 tra Pegli e Genova Ovest e poi in uscita sulla viabilità ordinaria.