Autostrada A12, la Procura sequestra la galleria Monte Giugo: slitta la riapertura, giovedì il sopralluogo

Genova. La procura di Genova ha disposto il sequestro della galleria Monte Giugo sulla A12 dove domenica sera ha preso fuoco un pullman di turisti comaschi. Lo hanno reso noto gli inquirenti questa sera.

Per giovedì pomeriggio è previsto un sopralluogo dei tecnici per verificare le conseguenze dell’ incendio sulla struttura.

Il colpo di scena è arrivato a poche ore dall’annuncio da parte della Regione Liguria di una una parziale riapertura già per la giornata di domani, che ora è destinata a slittare con evidenti e pesanti conseguenze sul traffico.

Le prime ispezioni dei tecnici di Aspi avrebbero escluso danni strutturali per il tunnel, scenario confermato dalle analisi più approfondite della scorsa notte. Ad aver subito danni secondo la concessionaria sarebbero stati soprattutto gli impianti: quello elettrico, quello dell’illuminazione e lo stesso impianto antincendio. Era prevista inoltre, oltre alla pavimentazione, l’installazione di nuove reti di protezioni, per prevenire eventuali distacchi, ma gli investigatori evidentemente hanno preferito disporre il sequestro come scelta cautelativa in modo da far verificare la situazione direttamente dai consulenti della Procura.

Dopo il rogo dove sono rimasti intossicati molti passeggeri e in maniera più grave l’autista la procura ha aperto un fascicolo per incendio colposo e lesioni e ha disposto verifica da parte della Guardia di finanza sulle normative di sicurezza e antincendio della galleria.