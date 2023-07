Autostrada A10, tir fora e si mette di traverso: oltre 20 chilometri di coda tra Ventimiglia e Arma

Liguria. Una coda che ha raggiunto i 21 chilometri di estensione si è formata tra questa mattina al pomeriggio tra gli svicoli di Bordighera e Arma di Taggia, in direzione Italia, sulla autostrada A10, nel tratto di competenza di Autofiori.

A provocare le code un tir che si è fermato nel tratto di carreggiata a doppio senso di circolazione dopo aver forato uno pneumatico.

Nell’opposta direzione di marcia, verso Francia, la coda è invece di cinque chilometri.

L’incidente, avvenuto intorno alle 10.30, si è verificato in un tratto dell’autostrada A10 dove era già stato istituito un doppio senso di circolazione per alcuni cantieri.

Sul posto sono intervenuti gli operatori e i tecnici della concessionaria per la rimozione del mezzo ma l’attività si è rivelata molto complessa.

Sull’autostrada il traffico è al momento non del tutto bloccato in corsia di sorpasso, dove transitano auto e moto. Lunghissima colonna invece per i mezzi pesanti. Un vero incubo in una giornata di caldo e umidità ad altissimi livelli.