Arte e fotografia, sabato 8 luglio a Genova inaugura la Biennale di Satura

Genova. Inaugura, con una cerimonia itinerante, sabato 8 luglio 2023, la 5^ Biennale di GENOVA – Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea a cura di Mario Napoli, Flavia Motolese e Andrea Rossetti, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana di Genova e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune e Camera di Commercio di Genova, Ambasciatori di Genova nel mondo.

L’appuntamento è alle ore 11:00 nel cortile di Palazzo Tursi per il saluto istituzionale a tutti gli artisti partecipanti, si continua con il Galata Museo del Mare alle ore 11:45 presso l’Auditorium e infine con la visita alla mostra.

Nel pomeriggio si riprende alle ore 15:00 presso le Cisterne di Santa Maria di Castello (Salita Santa Maria di Castello); alle ore 16:00 tappa al Museo Diocesano (Via Tommaso Reggio) per chiudere alle ore 17:00 a Satura Palazzo Stella per la cerimonia di premiazione. Durante la giornata di apertura interverranno danzatori, performer e musicisti coordinati da Enrica Ricciardi, direttore artistico del Centro di Formazione Professionale AID&A di Genova. Si ringraziano per la partecipazione le scuole: Il Gatto Danzante, Genova Flamenco, Zena Swinger e la Compagnia Shams.

I numeri di questa edizione: 200 artisti provenienti da 20 nazioni diverse, 70 location. Ospiti d’onore Giuseppe Amadio, Angiola Churchill, Vinicio Momoli. A vincere il 1° Premio Pittura è Fabio de Santis, mentre il 1° Premio Fotografia va a Yuchen Wang e il 1° Premio Scultura a Véronique Massenet. La Biennale proseguirà sino al 22 luglio.