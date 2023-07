Aperto in piazza De Ferrari il secondo cicloparcheggio con 14 posti bici al coperto

Genova. Da questo pomeriggio, nel sottopasso di piazza De Ferrari, altri 14 posti bici sicuri e al coperto sono a disposizione di ciclisti urbani e cicloturisti grazie all’apertura del secondo bike parking che si aggiunge a quello “gemello” inaugurato a inizio marzo.

Al ciclo-parcheggio si può accedere scendendo da largo Pertini (lato scale accesso Metropolitana De Ferrari) o, arrivando da salita San Matteo, dall’accesso della metro, all’altezza del civico 31 rosso, davanti alla sede della Camera di Commercio.

“Questo nuovo Bike Parking, realizzato nel quadro del Piano Integrato Caruggi, va incontro alla crescente domanda di parcheggi sicuri per le biciclette da parte dei cittadini e delle associazioni che promuovono la mobilità ciclabile – dichiarano gli assessori comunali alla mobilità Matteo Campora e ai Centri Storici Mauro Avvenente – Altri 14 posti bici che invoglieranno nuove persone a usare la bicicletta per i propri spostamenti urbani, con benefici per la vivibilità dei vicoli e di tutta la città. Continueremo a lavorare per rafforzare questo servizio così importante per aumentare l’attrattività e l’uso delle due ruote green”.

L’intervento è stato realizzato dal Comune di Genova nell’ambito del Piano Integrato Caruggi. Per utilizzare i posti bici è necessario dotarsi di un badge rilasciato gratuitamente (ma con il versamento di una cauzione da 5 euro) da Genova Parcheggi, che ha in gestione il servizio. La bicicard può essere attivata in orario continuato 8.30-16.30, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Genova Parcheggi, in viale Brigate Partigiane 1.

“Prosegue il percorso iniziato molti anni fa dalla nostra società per fornire ai cittadini genovesi l’opportunità di utilizzare le biciclette per muoversi in città – spiega l’amministratore unico di Genova Parcheggi Santiago Vacca – Su impulso dell’amministrazione comunale è stato potenziato il Bike Sharing e ora si inaugura il secondo ciclo-parcheggio gestito dalla nostra società. Come in molti altri settori della mobilità, anche per la cosiddetta “mobilità dolce” si rileva una significativa accelerazione. Proprio in questi giorni si è operato per realizzare altri ciclo posteggi, potenziando la rete dei servizi messi a disposizione di chi usa la bicicletta nei suoi spostamenti urbani”.

“Per muoversi in un contesto urbanisticamente particolare come il centro storico la bicicletta è il mezzo più competitivo, ma non tutti i residenti dispongono di un luogo sicuro dove lasciarla – aggiunge il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù – Un’esigenza che il nuovo Bike Parking di piazza De Ferrari soddisfa perfettamente, mettendo un altro mattoncino al nostro processo di riqualificazione della città vecchia”.

Con l’apertura del secondo ciclo-parcheggio di piazza De Ferrari diventano 54 i posti bici utilizzabili da genovesi e turisti: 30 in piazza De Ferrari e 24 nel Bike Parking di largo della Zecca, a cui aggiungere i 24 in dotazione ai Bike Parking di vico Boccanegra e vico Cannoni, riservati ai residenti del Centro Storico e gestiti dalla cooperativa “Il Laboratorio SCS”.

Sempre nel Centro Storico, entro fine anno è prevista l’apertura di altre due velostazioni in piazza Dante e alla Darsena. Inoltre, con le stesse tempistiche, saranno attivati quattro ulteriori Bike Parking presso le stazioni ferroviarie di Brignole, Pra’, Cornigliano e Bolzaneto. Questi sei nuovi Bike Parking, con un’offerta di 40 posti bici cadauno per un totale di 240 posti bici accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, saranno realizzati nell’ambito del programma Pon Metro – React EU.