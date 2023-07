Consigli per la porta della Sampdoria

Genova. Serve poco ‘fare lo struzzo’ e non voler vedere le difficoltà contingenti attuali della Sampdoria… gira e rigira, come è già stato fatto con Gabbiadini, Falcone, Augello (e perché no, anche con Quagliarella e Djuričić), alla fine si dovrà arrivare anche alla cessione di Audero, il cui ingaggio potrebbe essere ridiscusso – è vero – ma senza la sua partenza dove si potrebbe racimolare quel cash necessario per riequilibrare la rosa?

Ovvio che in casa Samp, ci si stia guardando attorno, per vedere cosa offre il mercato… mentre i media si divertono ad ipotizzare nomi, come quelli di Stefano Gori (proprietà Juve, ultimo anno in prestito al Perugia) e perfino di Filip Stanković (figlio di Dejan, interista, reduce da un biennio al Volendam), che potrebbero andare bene in rosa, ma non per sostituire Audero, la cui ombra può essere coperta – senza rischi – da un portiere ricco di esperienza e carisma, quale Andrea Consigli, il cui arrivo a Bogliasco potrebbe essere agevolato dai buoni rapporti col Sassuolo (nel frattempo consolidati con l’operazione Gian Marco Ferrari), nonché dall’arrivo in Emilia di Alessio Cragno dal Monza.

Consigli sarebbe un ottimo innesto, anche senza contare l’intesa che il portiere ha già maturato, nel Sassuolo, col compagno Ferrari.

Passando a parlare di punte, visto che il Frosinone non ci sente, quando gli parlano di Gennaro Borrelli (che intende confermare anche in Serie A) e siccome sembrano aleatorie le piste che porterebbero agli svincolati Mattia Destro, Mbaye Niang (ex Milan, Genoa, Torino e ultimamente Auxerre) e Luciano Vietto (l’ultimo anno all’Al-Hilal Saudi Club, la pista più percorribile sembra quella di Manaj.

In uscita, per Ronaldo Vieira vengono configurate possibilità non solo in Championship, ma anche in Portogallo, mentre il Catania sta cercando di fare l’impossibile per riportare sotto l’Etna, Mattia Vitale.

Chiudiamo con qualche considerazione, in ottica mercato, stilata in diretta al termine dell’amichevole contro l’Alessandria, vinta 1-0 (con goal di un vivace La Gumina), che Pirlo ha fatto disputare a questi giocatori, ovviamente schierati col classico 4-3-3:

Audero (dal 46° Ravaglia); De Paoli (dal 70° Paoletti), Ferrari (70′ Bereszyński), Murru (dal 70° Lötjönen), Giordano (dal 46° Barreca); Malagrida (dal 46° Vitale), Yepes (dal 70° Panada), Verre (dal 70° Askildsen); Léris (dal 70°Di Stefano), La Gumina (dal 70° Borini), Borini (dal 46° Stoppa), nel corso della quale gli undici scesi in campo nel primo tempo hanno meritato il plauso dei circa 700 tifosi blucerchiati saliti al Moccagatta, mentre nella ripresa, i subentrati non sono stati alterttanto brillanti… tutte indicazioni che avrà fatto sue mister Pirlo e che passerà agli addetti al mercato, in relazione al necessario sfoltimento della rosa, per far spazio alle previste new entries…