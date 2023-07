Ancora un incidente in A12: scontro tra due auto tra Recco e Nervi. Code e disagi

Genova. Alle ore 11 circa di questa mattina, sull’autostrada A12 Genova – Sestri Levante, nel tratto compreso tra Genova Est e Recco in direzioni di Livorno è avvenuto un incidente all’altezza del km 13 nella galleria Monte Moro in cui sono rimaste coinvolte 2 auto.

L’incidente per fortuna non è stato grave ma ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico fin dai primi minuti con code in direzione levante, dove si è viaggiato ad una sola corsia per circa 40 minuti. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia

Alle 11,45 l’incidente è stato risolto e sono state ripristinate le due corsie in entrambe le direzioni: nel frattempo le code avevano raggiunto i sei chilometri di lunghezza.