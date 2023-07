Si dimette il dirigente dell’ufficio legale di Amiu, Cgil: “Preoccupati per il futuro dell’azienda”

Genova. La Funzione Pubblica Cgil di Genova ha diramato una nota nel pomeriggio di oggi in cui esprime preoccupazione per la notizia delle dimissioni del dirigente degli Affari societari e Ufficio Legale di Amiu, Gabriele Ciocchetti, notizia arrivata al sindacato dai lavoratori.

“La Funzione Pubblica Cgil esprime profonda preoccupazione per il futuro dell’azienda che per l’ennesima volta vede uno dei propri dirigenti lasciare l’incarico – si legge nella nota – solo nell’arco dell’ultimo anno sono stati 4 i manager che hanno abbandonato l’azienda e tale circostanza comporta gravi problematiche che si ripercuotono non solo sul servizio, ma anche sulle lavoratrici e i lavoratori che sistematicamente si trovano a dover fare i conti con continui riassetti organizzativi e modifiche delle aree aziendali che provocano indubbiamente tensioni ed incertezze”.

“Le dimissioni dell’avvocato Ciocchetti comportano sicuramente un enorme problema per l’azienda in una fase storica nella quale dovrà affrontare, tra le altre cose, la realizzazione dei progetti del PNRR, la fusione con Amiu Bonifiche e l’affidamento del servizio nelle aree del Tigullio, il tutto senza la presenza di un avvocato in house che possa dare il dovuto supporto”, dice Gianluca Marchiani Segreteria Fp Cgil Genova.

“Per anni, infatti – continua – l’azienda ha esternalizzato l’assistenza legale ottenendo scarsi risultati, è del tutto evidente che Amiu necessiti non solo di un legale interno, ma di un ufficio legale strutturato ed operativo; la riorganizzazione dell’area affari societari e ufficio legale andava in questa direzione”.

“Auspichiamo un celere avvicendamento di questa importante figura per proseguire il lavoro svolto fino ad ora al fine di non far sì che l’Azienda abbia ricadute negative con conseguente disagio alle lavoratrici e lavoratori impiegati in questo importante settore”, conclude la nota.

Dall’azienda Amiu confermano la notizia delle dimissioni, “arrivate perché il dirigente ha ricevuto un’offerta che non ha voluto rifiutare in altra azienda” ma rassicurano il sindacato: “Non abbiamo alcuna intenzione di esternalizzare, ci sarà un bando a settembre e troveremo la figura adatta, non sarebbe possibile effettuare questa ricerca in agosto”, dice il presidente Raggi.