Allerta gialla per temporali su tutta la Liguria dalle 22 di oggi alle 14 di domani

Liguria. Arpal, il centro meteo idrologico della Regione, ha emesso una allerta gialla per temporali che interesserà tutta la Liguria.

L’allerta scatterà alle 22 di oggi, lunedì 24 luglio, e si concluderà domani, martedì 25 luglio, alle 14.

Domani mattina sulla base di ulteriori valutazioni sulla situazione in atto Arpal potrebbe decidere di estendere o limitare la durata dell’allerta e il livello.

IL PUNTO

Dopo la veloce fase instabile delle prime ore di oggi, anche con episodi che hanno visto locali raffiche di vento particolarmente intense, a Genova, tra Sampierdarena e Cornigliano (mentre la pioggia è stata modesta, cumulata totale massima 7 millimetri totali a Pornassio, nell’imperiese), l’instabilità si riproporrà nelle prossime ore sulla Liguria.

Già nella seconda parte della giornata di oggi saranno possibili fenomeni temporaleschi sparsi, ma sarà soprattutto tra la serata di oggi e la mattinata di domani, martedì, che i temporali potranno interessare tutte le zone ed essere anche forti e organizzati.

Ad accompagnarli, un rinforzo dei venti meridionali dal mattino sugli estremi della regione fino a burrasca sul Ponente, dai quadranti settentrionali, dal pomeriggio, sul settore centrale e i versanti padani. Da segnalare anche l’aumento del moto ondoso fino ad agitato con, domani, possibili mareggiate di libeccio su tutte le coste.

Anche nella seconda parte della giornata di martedì l’atmosfera resterà instabile, con possibilità di isolati rovesci o temporali sparsi.

I DATI.

Per quanto riguarda la giornata odierna, oltre ai pochi millimetri di pioggia caduti, da segnalare le intense raffiche di vento, settentrionali in costa (92 km/h a Corniolo, nello spezzino), meridionali nell’interno (79.2 a Monte di Mezzo, in val d’Aveto). Le temperature minime, lungo la costa, si sono mantenute generalmente tra 22 e 25 gradi mentre, alle ore 12.00, la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 33.6 a Luni Provasco, nello spezzino.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni:

OGGI LUNEDI’ 24 LUGLIO

Condizioni di spiccata instabilità su tutte le zone, possibili rovesci o temporali con bassa probabilità di temporali forti fino al pomeriggio; ulteriore aumento dell’instabilità in serata con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Rinforzo della ventilazione meridionale con possibili raffiche fino 50 km/h sui capi esposti di imperiese e su entroterra.

DOMANI MARTEDI’ 25 LUGLIO

Molto instabile dalle prime ore del mattino con temporali anche forti o organizzati su tutte le zone. Rinforzo della ventilazione fino a burrasca da sud al mattino su ponente, forti su spezzino, forti da nord dal pomeriggio sul genovesato e l’entroterra. Moto ondoso in aumento fino ad agitato con possibili mareggiate per onda da sud-ovest su ABC (periodo 7-8 secondi)

DOPODOMANI MERCOLEDI’ 26 LUGLIO

Dalle prime ore vento forte settentrionale su genovesato ed entroterra, possibili raffiche fino 60-70 km/h, attenuazione dal pomeriggio. Ancora possibili mareggiate per onda da sud-ovest su BC (periodo 7-8 secondi).