Alga tossica in Liguria, la Asl: “Prudenza per bambini, anziani e soggetti fragili”. Ecco i sintomi

Genova. Le elevate temperature riscontrate di questo periodo hanno determinato una consistente fioritura, nelle acque del litorale cittadino, dell’alga Ostreopsis Ovata, la cosiddetta alga tossica, per cui è stata emanata un’allerta da parte del Comune di Genova.

La struttura di Igiene e Sanità pubblica di Asl 3, diretta da Giacomo Zappa, – in via prudenziale – suggerisce cautela, rivolta in particolare ai soggetti fragili o suscettibili e a coloro che risultano affetti da condizioni respiratorie, quali l’asma bronchiale, con particolare riguardo per i bambini e i soggetti anziani.

Pur trattandosi di una tossina non letale, è comunque opportuna la giusta cautela in relazione al miglioramento dei dati, oggetto di monitoraggio, sino alla cessazione dell’allerta.

La fioritura algale è stata rilevata tramite le misurazioni effettuate da Arpal, cui è seguita una segnalazione di allerta 1 da parte del Comune di Genova. Segnalazione rivolta alla cittadinanza, ai gestori degli stabilimenti balneari presenti sul litorale cittadino e agli enti pubblici direttamente coinvolti.

L’alga in questione è capace di produrre una tossina – di per sé non letale – che può essere veicolata dall’aerosol marino (principalmente in prossimità della battigia) e determinare, in caso di contatto prolungato, la comparsa di alcuni sintomi, di diversa entità, a seconda del livello di esposizione: irritazione delle vie respiratorie, laringiti, bronchiti, congiuntiviti, talvolta con rialzo febbrile.

Dal mese di giugno a settembre, ogni quindici giorni, Arpal esegue il monitoraggio dell’Ostreopsis ovata nelle seguenti sedici aree. All’interno dell’area le fasi del piano e i fattori di rischio si riferiscono ai punti potenzialmente favorevoli alla fioritura di Ostreopsis ovata, che presentano caratteristiche quali acqua poco profonda, basso ricambio idrico (ad esempio, in presenza di strutture antierosione), fondo roccioso-ciottoloso e presenza di macroalghe.

Nel dettaglio i punti della costa con valori sopra la media tali da far scattare l’allerta sono due: il primo che va da ponte San Giorgio ex Idroscalo, quindi dal porto di Sampierdarena, fino a Punta Chiappa, con tutta la costa compresa (quindi Foce, Boccadasse, Sturla, Quarto, Quinto, Nervi, Bogliasco, Pieve, Sori, Recco e Camogli) e poi da Punta Chiappa fino a Punta di Sestri, comprendendo quindi Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.