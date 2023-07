Alessandro Bruzzone commenta il passaggio all’Arenzano:”Scelta tecnica , di squadra ed ambiente”.

Arenzano. L’Arenzano si muove molto bene e dopo gli eccellenti arrivi di Carlo Porta e Gabriel Padovan, mette a segno un colpo di mercato, con l’innesto (dalla Genova Calcio) del centrocampista Alessandro Bruzzone.

Alessandro Bruzzone, 24 anni, arenzanese doc, è un centrocampista dotato di grande personalità e nonostante la giovane età, ha già giocato sei campionati di Eccellenza .

“Ho iniziato, da piccolino, nelle fila dell’Arenzano, per poi passare al settore giovanile del Savona, società nella quale ho esordito in prima squadra – dichiara Bruzzone – e dopo l’esperienza con l’Albissola ho giocato con Finale, Cairese, Genova Calcio.

Ringrazio la società della Genova Calcio, ma sentivo il bisogno di cambiare, di misurarmi in altre piazze ed ho scelto l’Arenzano, perché ha creduto fortemente in me, facendomi sentire importante e perché la squadra gioca un ottimo calcio, la struttura societaria è di livello e mister Alberto Corradi è il tecnico ideale per farmi ulteriormente crescere”.

Sei il giocatore che tanti addetti ai lavorii definiscono un ’tuttocampista’, ti ritrovi in questa definizione?

“Si, sono un centrocampista, che ama attaccare e difendere, so destreggiarmi in ogni ruolo della mediana, mi piace giocare da mezz’ala classica”.

Hai una buona confidenza con le rete…

“Mi piace, in fase offensiva, inserirmi alla ricerca del goal, quest’anno ci sono riuscito poco, ma nelle precedenti stagioni era andata decisamente meglio”.