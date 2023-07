Albergo crollato a Moneglia, il sogno dei social: “Non ricostruitelo, sarebbe una piazza bellissima”

Genova. Lo scorso 31 maggio Moneglia è stata scossa da un boato, il boato che ha accompagnato il crollo definitivo dell’edificio che ospitava l’hotel Maggiore, la cui struttura era già stata pesantemente compromessa dal crollo di un’ala avvenuta il 13 maggio durante i lavori di ristrutturazione.

Oggi al suo posto ci sono ancora le macerie, ma dai palazzi limitrofi e soprattutto grazie al volano dei social, si sta alzando una voce, o meglio, un appello: non ricostruire l’edificio ma lasciare lo spazio ‘guadagnato’ allestendo una nuova piazza pubblica.

L’idea è stata lanciata su un gruppo territoriale da Cesare Goggioli, autore dello scatto di copertina, che ha condiviso la sua idea: “Provo a fare un sogno, tanto ancora non costa niente e se invece di costruire un edificio si tornasse alla piazza, com’era un tempo? Provate a pensare questo spazio con un po’ di verde e dare visibilità a queste bellissime case in stile ligure? Credo che Moneglia, che già così bella, avrebbe un valore in più da non sottovalutare”.

Uno spunto che ha smosso centinaia di like e commenti in poche ore. L’idea piace a molti, anche se esistono delle criticità. Tra il dire e il fare c’è di mezzo la pecunia: “Il Comune dovrebbe comprare il terreno e forse non ce lo possiamo permettere”, scrive un residente, “Ma se prima era una ristrutturazione, ora con il crollo si parte da zero – suggerisce una cittadina – Tutto è possibile, serve la volontà e e il coraggio di farlo“. Già, il coraggio, ma chissà, a volte i sogni diventano realtà.

Foto di Cesare Goggioli