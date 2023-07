Al Porto antico arriva ‘Materia Viva’, il primo docufilm sull’economia circolare

Genova. Fa tappa a Genova il Summer Tour di MATERIA VIVA, il primo docufilm dedicato al tema dei RAEE e dell’economia circolare, prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Tra i protagonisti del docufilm, nato con l’obiettivo di sensibilizzare gli italiani sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare e dei RAEE, ci sono Susan Sarandon, Shailene Woodley, Carlo Conti, Francesco Arca, Sonia Peronaci, Federica Pellegrini, Alessandro Del Piero, Irene Grandi, Tormento, Jago, Francesca Fialdini, Marcello Ascani e molti altri ancora.

A ospitare la tappa genovese di MATERIA VIVA sarà il The Space Cinema – Porto Antico di Genova. A partire dalle 21.00 si entrerà nel vivo dei temi trattati dalla pellicola con un panel di esperti che vedrà sul palco Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE, Marco Falorni, produttore e regista del docufilm, Giovanni Battista Raggi, Presidente AMIU Genova, Alberto Cappato, Direttore Innovazione Sviluppo e Sostenibilità del Porto Antico di Genova, e Mattia Teruzzi, scienziato ambientale, uno dei protagonisti del docufilm. A seguire, alle 21:30 la proiezione di MATERIA VIVA.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei 170 posti disponibili in sala.

L’evento sarà anche l’occasione per una challenge sulla sostenibilità, con l’obiettivo di stimolare il corretto conferimento dei RAEE e dei Rifiuti di Pile e Accumulatori così da garantirne un corretto riciclo e dare alle persone un’opportunità in più per fare del bene all’ambiente. Erion WEEE ed Erion Energy, in collaborazione con il Comune di Genova e AMIU, invitano infatti la cittadinanza a portare all’evento i propri piccoli RAEE e le pile esauste e a consegnarli per ricevere in omaggio voucher per bevanda e popcorn. In prossimità dell’ingresso del cinema (a partire dalle 20.30), infatti, sarà presente un ECOVAN AMIU (isola ecologica mobile) come punto di raccolta dove sarà possibile conferire tutte le piccole (fino a 50 cm) apparecchiature e le pile da buttare.

“Siamo molto felici che Materia Viva, che è un progetto in cui crediamo tantissimo, possa raggiungere il maggior numero possibile di cittadini grazie a proiezioni pubbliche e gratuite nel corso di festival, rassegne cinematografiche, e in occasione di importanti eventi. Il nostro obiettivo è incontrare le persone, con una modalità semplice, per richiamare l’attenzione sull’importanza dei comportamenti individuali e sul contributo che ognuno di noi può dare alla transizione verso un’economia sempre più circolare. Un’azione di sensibilizzazione che, grazie al registro cinematografico, riesce a trasmettere in maniera diretta e coinvolgente il valore dei piccoli gesti e la necessità di agire, ora e insieme, per garantire un futuro sempre più sostenibile. Poter contare sulla disponibilità di uno spazio come The Space Cinema, all’interno del Porto Antico, ci permette di offrire una cornice suggestiva per questo evento che, grazie anche alla collaborazione con AMIU, vuole essere un momento dedicato all’intrattenimento, ma anche all’impegno ambientale.” – ha dichiarato Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE.

“Iniziative di alto profilo come quella in oggetto non possono che trovarci entusiasti partecipanti. Agire in sinergia con partner di un tale spessore per un obiettivo fondamentale come la tutela dell’ambiente e il sostegno dell’economia circolare è quanto di più efficace si possa realizzare con la nostra azienda. Comunicare in modo così intelligente e utile l’importanza della raccolta differenziata dei piccoli RAEE è un tassello importante in un disegno globale di informazioni che ogni giorno AMIU cerca di diffondere nei cittadini e nelle comunità dove lavora” – aggiunge Giovanni Battista Raggi, Presidente AMIU Genova.

“Porto Antico di Genova – ha sottolineato il presidente Mauro Ferrando – è da tempo impegnata sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico. I nostri spazi, con oltre quattro milioni e mezzo di presenze nell’ultimo anno, sono i più frequentati della città e sentiamo forte la responsabilità in tali direzioni. Salutiamo quindi con favore il docufilm “Materia Viva” che, grazie ai suoi contenuti e alla partecipazione di autorevoli testimonial, rappresenta un contributo alla diffusione di comportamenti virtuosi”.