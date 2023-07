Trova un borsello sul bus e lo sposta per sedersi: il proprietario le dà un pugno in faccia

Genova. Colpita alla faccia con un pugno per avere spostato un borsello dimenticato sul bus per sedersi. L’aggressione nel tardo pomeriggio di martedì nel piazzale davanti alla stazione Brignole, vittima una donna di 60 anni che si è subito fatta accompagnare in ospedale.

La donna ha riferito ai carabinieri di essere salita su un autobus della linea 82 intorno alle 16.30, e di avere visto un borsello appoggiato sul sedile. A quel punto lo ha preso per spostarlo e sedersi, ma nel frattempo è risalito a bordo il proprietario, un uomo da lei descritto come sulla trentina e di origini straniere, che nel vederla con il borsello in mano le ha sferrato un pugno. Poi ha recuperato il borsello, è sceso dall’auto e si è allontanato a piedi.

La sessantenne è stata accompagnata all’ospedale San Martino dalla Croce Verde di Quarto e ammessa con un codice giallo. Sotto choc, ma non gravemente ferita, è stata medicata e dimessa. I carabinieri hanno intanto avviato le indagini, e chiesto di visionare i filmati delle telecamere di sicurezza montate a bordo del mezzo.