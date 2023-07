Afferra un uomo alla nuca mentre sta tornando a casa con la figlia e lo rapina: arrestato 48enne

Genova. Ieri sera, mentre stava rincasando con la figlia, un uomo è stato afferrato per la nuca e derubato. Subito dopo il rapinatore anziché darsi alla fuga ha prelevato dal borsello i contanti ( in totale 60 euro), per poi restituire il portafogli al legittimo proprietario, il quale ha chiamato subito il 112. E’ successo ieri sera in intorno alle 22 in piazza Bersaglieri d’Italia.

Al loro arrivo i poliziotti delle volanti hanno immediatamente individuato, grazie alle indicazioni della vittima, il rapinatore che si stava ancora aggirando per la piazza. Da subito il 48enne ha assunto un atteggiamento ostile sia nei confronti degli agenti ma anche dei passanti estranei all’accaduto.

Dopo una breve colluttazione l’uomo è stato accompagnato in Questura e arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale