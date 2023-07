Addio al reddito di cittadinanza per mille genovesi, i servizi sociali: “Non presentatevi qui”

Genova. Sono un migliaio i nuclei familiari che a partire da agosto non avranno più diritto a percepire il reddito di cittadinanza sul territorio della città metropolitana di Genova. A riferire il dato è Lorenzo Leoncini, direttore della sede provinciale di piazza della Vittoria. Dove oggi la situazione è piuttosto tranquilla a dispetto di ciò che avviene in altre città italiane, soprattutto nel Mezzogiorno, con uffici presi d’assalto, manifestazioni, proteste e attimi di paura in un comune del Palermitano dove un uomo ha cosparso di benzina l’ufficio del sindaco minacciando di appiccare il fuoco.

“Ad oggi non riscontriamo problemi, affrontiamo la normale gestione quotidiana – spiega Leoncini -. Da qui ai prossimi giorni ci aspettiamo qualche richiesta di informazioni aggiuntiva, viste le novità normative, ma i numeri su Genova non sono così elevati, quindi non ci aspettiamo situazioni critiche”.

Gli ultimi dati disponibili sono quelli di giugno: nel mese scorso sono stati 15.590 i nuclei familiari che hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza in provincia di Genova, in lieve crescita rispetto alle richieste pervenute in tutto il 2022 che ammontano a 14.685. Di questi solo una piccola parte (per la precisione 1.001 in provincia di Genova) non possiede i requisiti stabiliti dal Governo per mantenere il sussidio, cioè almeno un componente che abbia compiuto 60 anni o che sia disabile o minorenne. Ad essere risparmiati dalla sospensione sono anche tutti coloro che presentano una fragilità e risultano in carico ai servizi sociali dei rispettivi Comuni di residenza.

In queste ore l’Inps sta inviando sms alle 169mila famiglie in tutta Italia che non potranno più percepire più il sostegno, i cosiddetti “occupabili“, talvolta scatenando situazioni di forte tensione e scatenando un assalto agli uffici dei servizi sociali. “Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall’articolo 48 del decreto legge 20/23 in attesa eventuale presa in carico dei servizi sociali“, recita il testo del messaggio.

A Genova il sindacato Si Cobas ha convocato un presidio sabato pomeriggio alle 17.00 davanti alla sede Inps di via Sestri. Ma già oggi a Napoli il sindacato Usb e Potere al Popolo hanno organizzato una manifestazione davanti alla sede dell’istituto. A Terrasini, in provincia di Palermo, un 60enne che aveva appena ricevuto la sgradita notizia ha fatto irruzione nella stanza del sindaco cospargendola di benzina e minacciando di dar fuoco a tutto. Sono stati attimi di grande paura e il segretario generale Cristofaro Ricupati ha cercato di dialogare con l’uomo. Alla fine è stato il presidente del consiglio comunale Marcello Maniaci a far desistere l’uomo dal gesto. Immediato l’arrivo anche dei carabinieri e di un’ambulanza del 118.

Attenzione: secondo la legge oltre alle famiglie che hanno un componente minore, disabili o over 60 – come chiarisce il ministero del Lavoro nelle slide di spiegazione della nuova normativa – “potranno continuare ad usufruire del reddito di cittadinanza fino a fine 2023 i nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”. Rientrano tra questi, ad esempio, le persone in carico ai servizi per le persone con disabilità le donne vittime di violenza, le persone in carico ai servizi psicologici e ai servizi per le malattie psichiatriche, le persone senza fissa dimora.

“Va chiarito che i servizi sociali sono competenti per la sola gestione delle carte segnalate loro dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – si legge in una nota urgente pubblicata dal Comune di Genova dopo l’arrivo di centinaia di messaggi dall’Inps -. Non è prevista la possibilità di fare richiesta rivolgendosi direttamente ai servizi sociali. I contatti con i beneficiari di queste carte sono già in corso e proseguiranno sino al prossimo 31 ottobre, scadenza prevista dall’attuale normativa. A seguito della presa in carico nei termini previsti, la misura sarà ripristinata retroattivamente da Inps (dal 1° agosto 2023). Non è necessario che le persone si presentino ai sevizi sociali, ma occorre che attendano la convocazione da parte degli stessi”.

A Genova, su circa 10mila carte di reddito di cittadinanza gestite, sono 1.700 quelle attive in carico ai servizi sociali. Resta il problema del termine per la presa in carico da parte dei servizi sociali che è stato spostato dal 30 giugno al 31 ottobre creando un possibile buco nel quale le famiglie potranno restare senza sussidio in attesa di essere prese in carico dai servizi sociali.

Per coloro che sono ritenuti “occupabili” (quindi che abbiano età compresa tra i 18 e i 59 anni e non abbiano a carico persone disabili e/o minorenni) è prevista, invece, a partire dal prossimo mese di settembre, la possibilità di richiedere la misura per il supporto per la formazione e il lavoro. Attiva dal 1° settembre 2023, prevede l’accesso a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro per le persone tra i 18 e i 59 anni con Isee non superiore a 6.000 euro. Sarà erogata dall’Inps e sarà conseguente ai percorsi attivati dai Centri per l’impiego. “Anche in questo caso risulta non utile rivolgersi ai servizi sociali territoriali, non titolati alla gestione di tale misura”, avverte il Comune.

Chi continuerà a percepire il reddito di cittadinanza per tutto il 2023 dovrà fare richiesta per accedere dal 1° gennaio 2024 all’assegno di inclusione che prevede un’integrazione al reddito per le famiglie con componenti minorenni, con almeno 60 anni di età o con disabilità e per le persone in condizione di svantaggio inserite in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Per avere l’assegno di inclusione bisognerà presentare un Isee inferiore ai 9.360 euro e il reddito familiare sotto una certa soglia. L’importo massimo sarà di 500 euro per una persona single, a cui potranno essere aggiunti 280 euro per l’affitto, e sarà erogato per un massimo di 18 mesi.

Le reazioni della politica ligure

Il taglio del reddito di cittadinanza “mi auguro che venga gestito: è evidente che, se togliamo uno strumento sociale finora quasi universale, vada sostituito con altro – commenta il presidente ligure Giovanni Toti a RaiNews24 -. Il Governo ha fatto bene a riportare attenzione sul lavoro coi sussidi come elemento residuale. Non si può da un giorno all’altro lasciare le persone senza un sostegno su cui facevano affidamento. Il Paese oggi cresce meno anche per l’assenza di manodopera, è chiaro che il bacino del reddito di cittadinanza deve essere formato. Sono certo che ci sarà qualche turbolenza, chi oggi percepisce il reddito è spaventato, il Governo dovrà tranquillizzarlo ma anche spiegare che se sei in grado di lavorare devi lavorare, mentre se sei una persona tra le più deboli e fragili devi essere sostenuto dalla fiscalità generale“.

“In questi giorni 169mila famiglie hanno ricevuto un sms con l’indicazione che da agosto non riceveranno più il reddito di cittadinanza. A parte l’insensibilità nel comunicare via sms la fine dell’aiuto a chi è in grave difficoltà e l’irresponsabilità di fomentare fratture sociali pericolose, sconcertante è l’invito a rivolgersi ai servizi sociali dei Comuni, senza aver concordato con i sindaci questa modalità e soprattutto dato loro gli strumenti per affrontarla – dichiara la vicepresidente dei deputati del Partito Democratico, la ligure Valentina Ghio -. Quindi, dopo aver tagliato il fondo affitti che consentiva ai Comuni di sostenere le spese abitative dei cittadini in difficoltà, dopo aver unilateralmente definanziato i progetti Pnrr dei Comuni per lotta al dissesto e rigenerazione urbana, il governo scarica il malcontento della cancellazione del reddito sulle spalle dei Comuni. Un atteggiamento irresponsabile, senza solidarietà istituzionale e sociale, che evidenzia un’idea di società dove chi è in difficoltà viene abbandonato al proprio destino con un sms, passando la palla ai sindaci senza nemmeno avvisarli”.

“Siamo nell’epoca della digitalizzazione, eppure c’è ancora chi, come gli esponenti del M5s e del Pd, lamenta che il promemoria sulla sospensione del reddito di cittadinanza dal primo agosto sia stato inviato attraverso un sms. Per altro bastava dare uno sguardo alla legge di bilancio per sapere che il servizio non sarebbe più stato erogato. Chissà, forse M5s e Pd preferivano tornare alla vecchia raccomandata con ricevuta di ritorno”, afferma il senatore ligure Giovanni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Giustizia.