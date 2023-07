Addio a Enrico Gambino, morto ieri in Sopraelevata a 42 anni: “Non possiamo crederci”

Genova. “La vita è un soffio”, si legge in uno dei messaggi apparsi in queste ore sulla bacheca di Enrico Gambino, l’uomo morto ieri dopo un incidente in Sopraelevata. Lo schianto in scooter all’altezza di Dinegro in direzione ponente, la corsa disperata al San Martino in condizioni gravissime, poi il decesso. Tutto nel giro di un pomeriggio.

Se n’è andato così, a 42 anni, lasciando le moglie Simona, con cui era sposato dal 2013, e due bambini di otto e cinque anni. Abitava a Sestri Ponente, in via Bengasi, e lavorava in una ditta di logistica nella stessa zona.

Sul suo profilo si susseguono le testimonianze incredule di affetto e dolore di chi lo conosceva. “Che brutta notizia, non è possibile andare via in un attimo così giovane”, scrive Gina Verardo. “Un messaggio in cui mi dicono di te, nell’incredulità inizio a cercare finché non capisco che è successo davvero. Ciao Enrico, un abbraccio a tutta la famiglia”, è il commiato di Virginia Ancona. “Non ci credo”, aggiunge Enzo Lanata.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia locale. Enrico Gambino era in sella alla sua moto quando, è caduto andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Escluso il coinvolgimento di altri veicoli, l’ipotesi primaria è quella di un malore. Ma saranno ulteriori indagini a chiarire cosa è successo.