Incidente in A7, moto contro camion: 52enne grave al San Martino

Genova. Grave incidente nella tarda mattinata di giovedì sull’autostrada A7, nel tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Un motociclista di 52 anni, per ragioni ancora da accertare, è andato a sbattere contro un camion rovinando poi sull’asfalto.

L’urto è stato molto violento. L’uomo, soccorso dalla Croce di Fegino e dall’automedica, è stato immediatamente trasferito all’ospedale San Martino in codice rosso: nell’impatto ha riportato lesioni al torace e la frattura degli arti superiori. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per gli accertamenti sulla dinamica e per regolare il traffico. Nel tratto, temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso, si sono formate lunghe code che intorno alle 13 avevano toccato i 5 chilometri.