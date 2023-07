Genova. La chiusura della galleria Monte Giugo sulla A12 al centro di una interrogazione al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per chiedere come il governo intenda intervenire e quali misure voglia adottare per attenuare i disagi da code chilometriche.

A presentarla la deputata e vice-capogruppo Pd alla Camera, Valentina Ghio, insieme con il deputato ligure Andrea Orlando, la presidente del gruppo Chiara Braga e il capogruppo della Commissione Trasporti, Anthony Barbagallo: “I lavori iniziati nella galleria Monte Giugo, in A12, dopo l’incendio che ha coinvolto un pullman e numerose auto hanno evidenziato ancora una volta la fragilità della rete autostradale ligure – sottolinea Ghio – Dall’inizio dei lavori di messa in sicurezza della rete si registrano tempi di percorrenza sulla A10 e sulla A12 notevolmente superiori alla media con code che in alcuni casi e soprattutto nei weekend superano i 10 km”.

“Durante una Commissione congiunta alla Camera l’amministratore delegato di Aspi ha fra l’altro presentato un piano di investimenti per 21,5 miliardi di euro da realizzare entro il 2038 per manutenzioni e potenziamento dell’infrastruttura – prosegue Ghio – di questi 5,3 miliardi riguardano la Liguria. Sarebbe bene sapere quali iniziative sono state avviate dal governo per monitorare lo stato di attuazione di questi investimenti per la messa in sicurezza della rete autostradale e quale sia lo stato di avviamento del monitoraggio in particolare su tunnel, ponti e viadotti, in considerazione anche delle risorse trasferite a questo scopo ai soggetti attuatori dal fondo complementare”.

Proseguono intanto i lavori nella galleria per riaprire due corsie verso Livorno e una verso Genova entro venerdì pomeriggio, giornata in cui in A12 inevitabilmente si riverseranno migliaia di auto. L’obiettivo è riaprire completamente il tratto entro domenica, giornata di controesodo. Sul posto sono al lavoro cinquanta uomini di Autostrade con numerosi mezzi.