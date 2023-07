A12, riprendono i lavori nella galleria Monte Giugo: corsa contro il tempo per scongiurare il weekend di fuoco

Genova. Sono ripartiti i lavori di ripristino e messa in sicurezza nella galleria Monte Giugo dell’autostrada A12 dove un pullman turistico aveva preso fuoco la scorsa domenica, rendendola inagibile. Lo hanno deciso i consulenti tecnici della Procura al termine del sopralluogo iniziato in tarda mattinata e durato tutto il pomeriggio. Secondo quanto emerge dalla procura, non si tratta del dissequestro definitivo, che arriverà con ogni probabilità domani mattina a seguito della consegna della perizia tecnica. Può partire però la corsa contro il tempo per aprire almeno una corsia nel tunnel e rimuovere lo scambio di carreggiata tra Nervi e Recco entro domani pomeriggio.

“I tecnici di Autostrade sono già pronti ad entrare in modo da poter lavorare tutta la notte e consentire la riapertura di almeno una corsia verso Genova e due corsie verso Livorno nel più breve tempo possibile”, hanno spiegato il presidente ligure Giovanni Toti e l’assessore Giacomo Giampedrone.

La galleria avrebbe dovuto riaprire mercoledì entro le 14.00, ma il blitz della Procura ha stravolto i piani. A ispezionarla sono stati oggi gli ingegneri Maria Migliazza e Paolo Galli, gli stessi che si erano occupati del crollo della galleria Berté sull’autostrada A26 ma anche del crollo dei cavi nella galleria Monte Sperone, anche questa in A12. I due professionisti hanno accertato l’assenza di danni strutturali – che erano già stati esclusi dalle analisi di Autostrade – e l’adeguatezza delle reti di protezione installate sulla volta.

In galleria però c’è ancora molto da fare: vanno riparati anzitutto l’impianto elettrico, quello dell’illuminazione e lo stesso impianto antincendio danneggiato dalle fiamme. Dovrà essere rifatta l’asfaltatura, come avviene di prassi in questi casi. La riapertura totale al transito, con l’eliminazione del collo di bottiglia anche in direzione Genova, dovrebbe avvenire entro domenica pomeriggio, in modo da scongiurare il caos per il controesodo.

Il pm Giovanni Arena ha aperto un fascicolo per lesioni e incendio colposi per quanto riguarda il rogo. Ma è stata anche delegata la Guardia di finanza per capire se quella galleria fosse stata oggetto di proroga ministeriale circa l’adeguamento alla direttiva europea.

Anche oggi intanto forti disagi al traffico nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi con code di 6 chilometri verso Livorno e 4 chilometri verso Genova. L’apertura di una corsia nella canna in direzione Genova dovrebbe normalizzare la situazione in direzione della Riviera.