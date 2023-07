A12: da domani aperte due corsie verso Levante, domenica mattina il ritorno alla normalità

Genova. Sarà rimosso entro le 14.00 di domani lo scambio di carreggiata sull’autostrada A12 che consentirà di avere a disposizione due corsie in direzione Livorno. È l’aggiornamento fornito dall’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone durante il consiglio regionale a due giorni dall’incendio del pullman nella galleria Monte Giugo che provoca ancora gravi problemi al traffico.

“Entro le 14 di domani contiamo di aprire due corsie verso Livorno, quindi togliere il salto di carreggiata, e una corsia verso Genova. Già l’eliminazione dello scambio darà una grande miglioria rispetto ai disagi visti ancora stamattina – ha spiegato Giampedrone dopo aver parlato coi vertici di Autostrade -. La seconda corsia in direzione Genova contiamo di averla disponibile entro domenica mattina, in modo da avere entrambe le corsie disponibili per il rientro“.

Tra qualche ora, dunque, il tunnel danneggiato dall’incendio sarà riaperto su una sola corsia, in direzione Genova, risolvendo le code almeno in direzione Levante. “Il piano, a detta del direttore di tronco, è abbastanza largo”, ha aggiunto l’assessore, quindi il via libera potrebbe arrivare “anche prima delle 14.00” Il cronoprogramma “ci dà un prospetto del weekend che ci darà disagio verso Genova, ma per l’arrivo in riviera ci sarà disponibilità piena di corsie”. Il ripristino totale dovrebbe quindi giungere in tempo per scongiurare il caos al rientro dal mare.

Le prime ispezioni avevano già escluso danni strutturali per il tunnel, scenario confermato dalle analisi più approfondite della scorsa notte. Ad aver subito danni sono soprattutto gli impianti: quello elettrico, quello dell’illuminazione e lo stesso impianto antincendio. La parte più impegnativa del lavoro sarà il ripristino di queste funzionalità. La pavimentazione verrà rifatta, come avviene di prassi nel caso di incendi di una certa gravità, e si valuterà l’installazione di reti di sicurezza per prevenire eventuali distacchi superficiali dalla volta della galleria.