A Recco i terreni abbandonati diventano orti urbani in comodato d’uso gratuito

Recco. Il Comune di Recco affiderà ai cittadini alcuni terreni abbandonati di sua proprietà, in località Treganega, nei quali poter realizzare orti urbani.

È stata approvata dalla giunta Gandolfo la delibera che prevede la cessione, in comodato d’uso gratuito di durata quinquennale, di due appezzamenti di “qualità seminativo arborato” rispettivamente di 1.470 e 3.130 metri quadrati e altri due terreni costituiti da un rudere (42 metri quadrati) e da una costruzione non abitabile (20 metri quadrati), tutti situati tra via Treganega Alta e salita Suore Maestre Pie per un totale di superficie di 4.600 metri quadrati.

“I terreni sono attualmente inutilizzati – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – intendiamo in questo modo valorizzare il patrimonio comunale e stimolare iniziative che abbiano un vantaggio di tipo sociale. Con questo progetto andremo a recuperare un’area non utilizzata anche attraverso la creazione degli orti urbani”.

Tra le clausole, i privati che avranno in concessione il terreno dovranno farsi carico di pulizia, manutenzione e decoro dell’appezzamento concesso e al termine del contratto dovranno restituire i terreni integri e puliti. Gli uffici comunali provvederanno presto all’emanazione dell’avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione dei comodatari.