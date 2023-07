A Rapallo il Forum Liguria 2030 di Ambrosetti: focus su infrastrutture, mare, green e cultura

Rapallo. Domani, lunedì 10 luglio, nella cornice dell’Hotel Excelsior Palace di Rapallo, dalle ore 9.30 si svolgerà la settima edizione del Forum Liguria 2030 realizzato da The European House – Ambrosetti con il supporto di Regione Liguria.

Ad un anno dall’edizione 2022, torna in modalità fisica e digitale il tradizionale appuntamento di discussione dei temi di sviluppo e attrattività della Liguria, dedicato ai vertici di imprese e istituzioni nazionali e internazionali e agli stakeholder liguri.

Il Forum si pone a conclusione del percorso di lavoro 2023, che sta analizzando e approfondendo le priorità di indirizzo e di investimento a supporto del processo di pianificazione strategica del territorio, con focus su sviluppo infrastrutturale, economia del mare, transizione ecologica e valorizzazione degli asset culturali.

Questi saranno, infatti, i temi al centro delle analisi sviluppate per il Rapporto 2023, la cui presentazione sarà a cura di Valerio De Molli, managing partner e Ceo di The European House – Ambrosetti. Sarà inoltre l’occasione per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti di condividere il proprio punto di vista circa prospettive, priorità e strategie per lo sviluppo del territorio nel prossimo futuro.

A tale iniziativa interverranno rappresentanti della business community di riferimento per il territorio e delle istituzioni e saranno inoltre presenti relatori nazionali ed internazionali.