A fuoco nella notte un camper, tre auto e uno scooter sotto il ponte di Sturla: lungo intervento dei vigili del fuoco

Genova. Un incendio è divampato questa notte sotto il ponte di Sturla in piazza Cadevilla, nel levante genovese. A prendere fuoco per cause ancora da accertare sono stati parecchi pezzi parcheggiati, in particolare un camper, tre auto e uno scooter.

E’ successo intorno alle tre. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona che hanno visto le fiamme

Lungo l’intervento di spegnimento e poi bonifica da parte dei vigili del fuoco, impegnati con tre squadre. Le operazioni sono terminate questa mattina. Indagini in corso.

(Foto da instagram Veronica Zanni)