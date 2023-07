Genova. Incendio, per cause al momento da accertare, dopo le 18 di oggi a Rivarolo presso l’oratorio di Santo Stefano di via Carnia.

A prendere fuoco la stanza della sacrestia. Per fortuna non si registrano feriti né intossicati. Le squadre dei pompieri, accorse sul posto, hanno spento l’incendio e ora stanno effettuando la bonifica.

Indagini in corso per capire da dove si sia originato il rogo.