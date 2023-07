A Chiavari torna il cinema all’aperto a Villa Rocca, quattro film per tutte le generazioni

Chiavari. Per il quarto anno consecutivo torna la rassegna di cinema d’estate a Chiavari, nei giardini del parco di Villa Rocca. L’evento è organizzato da Comune di Chiavari, casa di produzione Cima Prod, circolo del cinema Lamaca Giocanda in collaborazione con Communication Products.

Quattro i film selezionati, a cominciare da quello di apertura destinato ai più piccoli, affrontando tutte le fasce generazionali. Scelti per distrarsi, ma anche per riflettere su temi attuali, recuperando possibilità e spunti, com’è abitudine di un circolo di cultura cinematografica. Previsti i sottotitoli per le persone sorde.

Saranno presentati da Maria Lodovica Marini e Daniele Lazzarin, anime da più di trent’anni del cinema chiavarese, che introdurranno anche le Guest Star abbinate ai temi delle diverse serate: lo scrittore di innovativi libri per bambini Daniele Bergesio, gli irrinunciabili e irriducibili amici di sempre Oreste De Fornari e Marco Cipolloni e, a grande richiesta, il cast tecnico e gli attori de Il Morso del Ramarro, che sta facendo incetta di premi in giro per il mondo.

Il tema –Revolutio Generation– nasce dalla necessità attualissima, di stimolare e motivare le generazioni ad interagire, riconoscendo e stimolando quanto di utile per tutti ciascuna di esse porta come patrimonio. Sempre in modo divertente e affettuosamente provocatorio, come ci appartiene.

IL PROGRAMMA

Le proiezioni, a cura di Communication Products, inizieranno alle 21.30, e saranno precedute alle 21.15 dalla presentazione

Martedì 25 luglio

DREAMBUILDERS/LA FABBRICA DEI SOGNI K. Jensen/T. Zinck, Dan 2020, 81′

I Millennials, Gli Zoomer e la Generazione Alpha

M.Lodovica Marini ft Daniele Bergesio

Giovedì 3 agosto

INVITO A CENA CON DELITTO/MURDER BY DEATH R. Moore, Usa 1974, 94′

The Lost & The Great Generation e la Generazione Silenziosa

Daniele Lazzarin ft Oreste De Fornari

Mercoledì 9 agosto

PRANZO DI FERRAGOSTO G. De Gregorio, Ita 2008, 73′

I Baby Boomers e La Generazione X

Daniele Lazzarin ft Marco Cipolloni

Giovedì 17 agosto

IL MORSO DEL RAMARRO M.Lodovica Marini, Ita 2022, 111′

Le Gener-Azioni ScoInvolte

Daniele Lazzarin ft M.Lodovica Marini & Il Cast del Morso