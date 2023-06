Vietato fumare al mare, Tursi sposa la battaglia: in ogni municipio una spiaggia “smoke free”

Genova. Il Comune chiederà a ogni Municipio affacciato sul mare di proporre una spiaggia smoke free, con divieto di fumo e conseguente stop all’abbandono dei mozziconi sugli arenili. È quanto ha risposto in consiglio comunale l’assessore Matteo Campora – tramite una nota letta dall’assessore Pietro Piciocchi – in risposta a un’interrogazione di Walter Pilloni (Vince Genova).

“Tra poche settimane – ha spiegato Pilloni in sala rossa – le spiagge saranno affollate di vacanzieri che vengono per rinfrescarsi in mare e respirare l’aria salubre della riviera. A questi purtroppo si uniscono gli irriducibili amanti del fumo che si abbandonano al vecchio vizio ammorbando i vicini di ombrellone. Sono consapevole di porre un quesito impopolare ma in realtà sono moltissimi i comuni che si sono dotati di ordinanze per evitare contrasti tra fumatori e non fumatori. È una regola di civile convivenza adottata e condivisa in mezzo mondo”.

Come ha ricordato il consigliere non esiste una legge statale che vieti di fumare sulle spiagge, ma alcuni Comuni si sono mossi in questa direzione: tra quelli citati San Michele al Tagliamento, Ponza, Gaeta, Lampedusa, Cesenatico, Rimini, in Liguria alcune località di Savona, Lerici e Arenzano. “È chiaro che i gestori dovrebbero poi mettere a disposizione aree in cui fumare, perché il rischio è quello di vedere ridotta l’utenza”, ha precisato Pilloni che ha pure ricordato come in Thailandia e a Singapore il mancato rispetto del divieto di fumo preveda addirittura il carcere.

Campora ha espresso “apprezzamento per la proposta del consigliere Pilloni che si inserisce in un ampio programma di sostenibilità ambientale che il Comune sta portando avanti”.

Il tema, peraltro, è già stato ampiamente trattato in Comune negli anni passati. Una mozione approvata nel 2021 impegnava la giunta a istituire una no smoking area nel borgo di Boccadasse, con l’obiettivo primario di evitare l’invasione dei mozziconi per terra. Due anni prima il Municipio Levante aveva annunciato, sempre attraverso una mozione in consiglio, una sperimentazione analoga per le proprie spiagge. Atti ai quali, tuttavia, non sono mai seguiti provvedimenti concreti.