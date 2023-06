Via Tolemaide e corso Sardegna, incidenti in serie nella notte: gravi due motociclisti

Genova. Notte movimentata sulle strade genovesi, teatro di due gravi incidenti avvenuti a breve distanza di tempo in zone vicine tra loro. A farne le spese due motociclisti, ricoverati entrambi all’ospedale San Martino.

Il primo episodio poco dopo le 23.30 in via Tolemaide, tra San Martino e la Foce. Un uomo, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo a due ruoto ed è andato a schiantarsi. Soccorso dai militi della Croce Bianca Genovese e dalla Croce Rossa, è stato trasportato in codice rosso al vicino pronto soccorso con diversi traumi, ma cosciente e non in pericolo di vita.

Poco prima dell’una un altro schianto, questa volta in corso Sardegna all’incrocio con via Carlo Varese. Coinvolti un’auto e una moto. Anche in questo caso ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato traumi e fratture ma per fortuna è sempre rimasto cosciente. Medicato sul posto dalla Croce Bianca e dall’automedica del 118, è stato portato anche lui al San Martino in codice rosso.

La strada è stata chiusa in direzione monte fino all’alba per consentire i rilievi da parte del nucleo infortunistica della polizia locale. Dai primi accertamenti risulta che la macchina provenisse da via Nicolodi, sulla carreggiata opposta: anziché svoltare a destra in corso Sardegna direzione mare, come prescrive la segnaletica, avrebbe proseguito in via Varese, scontrandosi con la moto che procedeva regolarmente verso Marassi.