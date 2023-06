Via Linneo, cadono pezzi di impalcatura dall’ex palazzo della polizia postale in ristrutturazione

Genova. Da anni in attesa di una ristrutturazione, possibile grazie ai superbonus, il palazzo ex polizia postale di via Linneo, nel quartiere Torbella, in Valpolcevera, è di nuovo fonte di problema.

Il grosso edificio in calcestruzzo è interessato da alcuni mesi da ponteggi – nuovi – e alcune reti di protezione dell’impalcatura, nel pomeriggio di oggi, sono cadute sul marciapiede e sulla strada, forse, ma non è ancora chiaro, urtate dal passaggio di un mezzo pesante.

Non ci sono stati feriti a causa del crollo, avvenuto mentre non transitavano auto o pedoni.

La strada – via Linneo – è stata quindi chiusa dalla polizia locale all’altezza del civico 130. Al momento il 270 fa capolinea tra via Wagner e via Linneo a salire. Interdetto il transito ai mezzi privati. I pedoni vengono fatti passare lungo un percorso alternativo.