Via Canepari chiusa per cedimento della rete fognaria, riapertura nel pomeriggio

Aggiornamento. A seguito della chiusura di via Canepari per cedimento fognario a seguito di rottura conduttura, Ireti sta procedendo tramite impresa Sirce a ripristinare il tutto. Lo spiega il presidente del municipio Federico Romeo.

La riapertura della strada è prevista questo pomeriggio tra le 16 e le 17 salvo imprevisti.

Genova. Un cedimento della sede stradale ha comportato la chiusura, dalle 9 circa di questa mattina, di via Canepari, la strada a due corsie che attraversa il quartiere di Certosa e dove passa il traffico diretto a Rivarolo e al resto della Valpolcevera.

La voragine si sarebbe aperta sulla rete fognaria. Sul posto oltre alla polizia locale e i tecnici di Ireti per capire l’entità del problema e pianificare un intervento di messa in sicurezza. Al momento non ci sono tempistiche per la soluzione del problema.

Disagi per la viabilità che viene dirottata interamente sulla strada di scorrimento rapido lungo il Polcevera. Problemi però anche per i residenti della zona e per chi si sposta con i mezzi pubblici che hanno visto limitati i loro percorsi. Ecco come:

Linea 7

Direzione Pontedecimo: deviato sul percorso alternativo piazza Montano – via Degola – via Pieragostini – via Perlasca – piazza Pallavicini dove riprende regolare percorso

Direzione Fanti d’Italia: percorso regolare

Linea 8

Direzione Bolzaneto: limitata in via Canepari altezza intersezione con via Brin

Direzione Sampierdarena: limitata in via Jori altezza intersezione con via Dandolo

Linea 270

Limitata in via Jori altezza intersezione con via Dandolo.

La zona di Certosa è interessata, in questi mesi, dai cantieri per il prolungamento della metropolitana e da quelli di potenziamento del nodo ferroviario.

Proprio per via dei cantieri il servizio della metropolitana si fermerà per due mesi, a luglio e agosto, su tutta la linea, da Brin a Brignole, per lavori di manutenzione straordinaria che comporteranno lo smantellamento dei binari fra Brin e Principe.