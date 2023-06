Genova. Sono entrati nella fase di ultimazione i lavori della nuova pista ciclabile allestita in Val Bisagno, esattamente tra ponte Fleming di Molassana e Prato in sponda sinistra del Bisagno, vale a dire ai lati della carreggiata di via Adamoli.

I cantieri hanno praticamente terminato le lavorazioni, ed entro poche settimane dovrebbero chiudersi: salvo sorprese – legate soprattutto al meteo, che in questi giorni ha dato qualche problema – entro il mese di giugno il nuovo percorso dedicato alle biciclette dovrebbe essere ultimato e pronto per il taglio del nastro.

Nei fatti l’intervento è consistito nell’allargamento dei due marciapiedi ai lati della carreggiata, a cui ha fatto seguito la posa di barriere divisorie con la sede stradale e la stesura di un asfalto dedicato. I lavori hanno creato qualche disagio, come è noto a chi attraversa quelle strade quotidianamente, ma le criticità per la viabilità dovrebbero avere i giorni contati.

Nelle intenzioni dell’amministrazione civica, il percorso dovrebbe continuare fino a superare Staglieno per arrivare in piazzale Parenzo, parte della città oggi raggiunta da una bike line (ovvero le corsie ciclabili non separate dal traffico veicolare) che attraverso via Mandoli porta fino alla zona di Brignole.