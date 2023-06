Università, a Genova la riunione plenaria del progetto Ulysseus

Genova. La riunione plenaria dell’alleanza Ulysseus, in corso a Genova, si concentra sull’analisi dei progressi compiuti nei primi tre anni di progetto e sulla sincronizzazione delle attività tra le diverse università, inclusi accordi per il doppio titolo, iniziative di coinvolgimento del pubblico e la definizione dell’agenda per la Ricerca & Innovazione.

Ulysseus fa parte delle 44 alleanze finanziate dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+, che mirano a delineare il futuro delle università attraverso un modello di campus distribuito in più Paesi, uniti da attività comuni e integrate. “Le alleanze rappresentano oggi grandi opportunità per le università italiane – ha spiegato il rettore Federico Delfino – Si creano spazi comuni per la ricerca, il dialogo e il confronto, nonché percorsi di studio con la mobilità di studenti, docenti e personale. La comunità europea incoraggia questo tipo di iniziative e noi siamo parte di questa grande alleanza, guidata dall’Università di Siviglia. Il nostro obiettivo è diventare un importante polo dell’innovazione per il Mediterraneo”.

Queste alleanze, infatti, si concentrano sullo sviluppo di progetti strettamente legati alle vocazioni territoriali. “Abbiamo lavorato in modo particolare sulla parte di innovazione legata al patrimonio culturale e artistico – ha aggiunto Delfino – unendo le competenze che caratterizzano un’università generalista come la nostra. Nella seconda fase, puntiamo a concentrarci sull’intelligenza artificiale e la robotica: entro la fine di giugno avremo l’esito della proposta presentata alla Commissione europea”.