Un post virale scatena l’allarme a Quinto: “Due donne hanno cercato di rapire una bambina vicino alla stazione”

Genova. “Mio marito ieri intorno alle 18 era alla stazione con mia figlia e due donne hanno cercato di rapirla. Per fortuna lui ha avuto la prontezza di reagire e le ha messe in fuga”. E’ questo l’inizio del messaggio che è diventato virale sui social dopo essere stato diffuso su un gruppo di quartiere del levante circa un presunto tentativo di rapimento.

Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti le forze dell’ordine, anch’esse attivate attraverso i canali social perché al momento non è arrivata alcuna denuncia.

Il post tuttavia sta scatenando moltissimi commenti alcuni dai toni anche violenti, ma si attendono ulteriori dettagli per avere una conferma di quanto accaduto a cominciare da una denuncia formale dei genitori della bambina.

Nel frattempo la squadra mobile, agli ordini del vicedirigente Antonino Porcino, ha già effettuato un primo sopralluogo: il piazzale dove sarebbe avvenuto il tentativo di rapimento non è coperto da telecamere di videosorveglianza, ma tutta quelle della zona sono state bloccate in modo che le immagini non vengano cancellate in attesa di ulteriori indagini. Anche i carabinieri stanno procedendo con proprie preliminari indagini.