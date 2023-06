Tullio Solenghi riceverà la Croce di San Giorgio, il riconoscimento per la riscoperta di Govi

Genova. Domani il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alle ore 17.30 al Carlo Felice premierà l’attore e regista teatrale Tullio Solenghi che sarà insignito dell’onorificenza della Croce di San Giorgio, conferita l’8 dicembre ad un altro ligure doc Gino Paoli.

Per ricordare o scoprire o citare aneddoti anche marginali sul Risorgimento a metà Ottocento in Liguria, Tullio Solenghi al Carlo Felice alle ore 18 (ingresso gratuito), sarà protagonista dello spettacolo “Bianco Rosso Verde”, per celebrare la Festa della Repubblica.

Al centro del racconto, la riscoperta di un testo di Luigi Orengo riscritto e inscenato dal grande Gilberto Govi, intitolato “O Quarantotto!”, un atto unico ambientato a Genova che narra la nascita dell’Inno di Novaro-Mameli, basato su un testo recuperato tra le carte di Govi al Museo Biblioteca dell’Attore di Genova.

Sempre sul palco del Carlo Felice il presidente Toti premierà anche i vincitori della caccia al tesoro “Bianco Rosso Verde, il gioco degli anni che fecero l’Italia”, l’attività dedicata ai liguri e ai turisti che consentirà di riscoprire le tappe storiche e i luoghi nascosti del Risorgimento a Genova.