Treni, il commissario genovese dell’Udc Carini scrive ai vertici di Fs

Genova. L’Udc Liguria, tramite il suo commissario provinciale per Genova Paolo Carini, ritiene “che la città, nonostante sia la sesta in Italia per grandezza, sia penalizzata dal punto di vista dei collegamenti ferroviari”.

“Il capoluogo ligure, infatti, non è collegato direttamente con gli altri grandi centri italiani rendendo così più lunghi e difficoltosi gli spostamenti da e per la città. Ne consegue che chiunque voglia arrivare o partire da Genova sia costretto a prediligere i mezzi privati con ricadute sul traffico cittadino e nel caso peggiore, un danno all’economia locale nel caso in cui le visite alla nostra città fossero evitate per la mancanza di collegamenti rapidi”, dice.

Per questi motivi il segretario provinciale Paolo Carini ha inviato una pec ai vertici di Ferrovie dello Stato per sottolineare questa problematica e conoscere eventuali progetti di collegamento migliorativi dei quali renderà conto ai cittadini”, conclude la nota.