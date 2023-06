Treni, Candia (Lista Sansa): “Regione non conosce i ricavi che Trenitalia fa alle Cinque Terre e in Liguria”

Genova. “Trovo paradossale che la Regione non conosca i ricavi che Trenitalia fa in Liguria, e soprattutto con il servizio Cinque Terre Express. La causa intentata al Consiglio di Stato mi auguro che sia il primo passo per cambiare il pessimo contratto di servizio che la Regione firmò nel 2018 e che scadrà nel 2032”.

Questo il commento della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, alla notizia della causa intentata al Consiglio di Stato da parte dall’ente di via Fieschi contro Trenitalia per ottenere circa 7 milioni di euro del capitolato del Contratto di servizio che tratta di “Quantificazione penali e detrazioni di corrispettivo dell’anno 2017 e relativa destinazione d’uso”, inerenti la chiusura contabile del triennio 2015 – 2017. Causa all’interno della quale la Regione ha chiesto anche a Trenitalia gli esatti ricavi del servizio sulla tratta ligure e in particolare sulle Cinque Terre.

“Da tempo ripeto come l’unica soluzione sia cambiare il contratto di servizio – sottolinea Candia -. In Liguria abbiamo bisogno di un aumento dei treni che al momento non è previsto. Ne abbiamo bisogno da subito per i week end e per gli orari serali, in modo da permettere ai cittadini liguri e ai turisti di spostarsi in modo sostenibile e comodo, evitando di rimanere stipati nei pochi convogli che oggi circolano e soprattutto evitando di utilizzare l’auto. Ne avremo bisogno a breve anche per la linea metropolitana genovese con il termine dei lavori di sestuplicamento dei binari per il Nodo ferroviario”.