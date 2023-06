Transatlantica Weekender, appuntamento dal 16 al 18 giugno a Villa Bombrini

Genova. È in arrivo Transatlantica Weekender #01, il primo appuntamento della serie di eventi

diffusi sul territorio di Genova concepiti nella cornice del progetto Liguria Transatlantica, ideato da Jazz:Re:Found come brand di valorizzazione e comunicazione territoriale, con un occhio di riguardo alle periferie.

Il 16, 17 e 18 giugno, nella straordinaria cornice di Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano, si avvicenderanno gli headliner Moodymann, Seun Kuti & Egypt 80, Nicky Siano, Aba Shanti-I, Echt!, Dj Gruff, Gigi Masin, Claver Gold, Daykoda, insieme a una ricchissima proposta di altri live e dj set: Mr.Phil, Roggy Luciano, Disco Amor, Luca Bernascone, Militant Youths, Serengeti, Andrea Passenger, James Falco, Globular Waves, Komorebi, Ma Nu, Pierka, Flaco Scivola.

Insieme al programma di performance musicali, Transatlantica Weekender #01 proporrà al pubblico un village con corner food – protagonisti alcuni dei migliori professionisti del settore in città: Fuoco, Il Masetto Hamburgeria Nazionale e Veracruz -, vinyl market con due punti di riferimento della scena, Disco Amor e Reparto Vinile, e stand di artigianato a cura dell’associazione Artemide Torino.

Il programma

Venerdì 16 giugno – Villa Bombrini

18.00 Mr. Phil

19.00 Roggy Luciano

20.15 Claver Gold

21.30 Dj Gruff

22.45 Echt!

Venerdì 16 giugno – Virgo Disco Club (afterparty)

00.00 Discoamor B2B Luca Bernascone

02.00 Transatlantica Family Guest

Sabato 17 giugno – Villa Bombrini

12.00 Radio Banda Larga

16.30 Militant Youths Hi-Fi & Serengeti

19.30 Aba Shanti-I

21.15 Daykoda

22.30 Seun Kuti & Egypt 80

Sabato 17 giugno – Virgo Disco Club (afterparty)

00.00 Andrea Passenger

02.00 Nicky Siano

Domenica 18 giugno – Villa Bombrini

12.00 Radio Banda Larga

16.00 Globular Waves

17.00 Gigi Masin

18.15 MaNu!

20.00 Moodymann

22.00 Pierka

23.00 Flaco Scivola

Nel 2023 si rinnova la partnership con Mescite e Riviera Gang e si apre la nuova collaborazione con Genova Hip Hop Festival, tre consolidati protagonisti dell’entertainment culturale ligure.

Si conferma inoltre la mediapartership con Radio Banda Larga, dopo la felice esperienza del party Bolezùmme – organizzato a ottobre 2022 presso il mercato del quartiere di Certosa, a Genova – durante il quale la radio ha trasmesso in diretta dj set e live.

Nella stagione 2023, la progettazione di Liguria Transatlantica vuole sviluppare e stabilire un ampio e virtuoso radicamento sul territorio, andando a intensificare relazioni durature con gli operatori locali in modo da fare diventare il brand culturale “Liguria Transatlantica” parte integrante della comunità.

Si tratta di una strategia che sta producendo un impatto positivo e punta a creare un network collaborativo, soprattutto in una visione propedeutica alla valorizzazione della città periferica.

Il radicamento sul territorio nella periferia genovese è priorità e urgenza assoluta, dopo una prima fase del percorso intrapreso con enti e operatori del centro città, grazie al supporto di Rete Contatto.

In questa seconda fase, gli sforzi produttivi e progettuali si concentrano nel costruire dinamiche di scambio e confronto con operatori culturali dei territori oggetto del decentramento comunale, in particolare i municipi 2, 5, 6, 7 e 9, approfondendo le tematiche più verticali del mondo della cultura e dello spettacolo, senza rischiare di confondere il piano turistico con quello culturale.

La visione progettuale si focalizza su di un nuovo modello inclusivo, attraverso iniziative e collaborazioni con le organizzazioni locali, lo sviluppo di programmi di coinvolgimento del volontariato, la promozione della cultura locale, l’organizzazione di manifestazioni declinate alla valorizzazione dei luoghi e l’impegno nei processi di sviluppo sostenibile.

Da questo presupposto per l’edizione 2023, nasce l’idea di trasformare il concetto (verticale) di Festival in una serie (orizzontale) di Weekender diffusi sul territorio, capaci di distribuire la valorizzazione territoriale in modo eterogeneo e capillare portando indotto e valore aggiunto in tutto il tessuto socio-culturale dei municipi coinvolti.